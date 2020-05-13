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13 травня • оновлено в 17:02
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Уже не по 2 особи: в Україні скасували заборону на колективне пересування

11.4т
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В Україні скасували карантинну заборону на колективне пересування у зв'язку пандемією коронавірусу.

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Відповідне рішення було ухвалене на засіданні Кабміну 13 травня. Копії документа опублікував у своєму Telegram-каналі народний депутат від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

Згідно з постановою, пересуватися вулицями українцям тепер можна групами до восьми осіб.

Уже не по 2 особи: в Україні скасували заборону на колективне пересування

"На літніх майданчиках ресторанів і кафе дозволили не по дві людини бути за столиком, а до чотирьох, не рахуючи дітей до 14 років", – зазначив Гончаренко.

Зі свого боку прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що після запуску першого етапу виходу з карантину уряд працював над можливістю послаблення ще деяких обмежень. Тому, "шукаючи баланс між втомою людей від карантину та недопущенням спалаху хвороби", вирішив пом’якшити обмеження щодо перебування громадян на свіжому повітрі.

"Прогулюватися парками можна буде компанією до 8 людей, а сидіти за столом на літніх майданчиках зможе четверо. Зміни будуть оприлюднені після технічних доопрацювань та набудуть чинності з дня публікації", – написав він у своєму Telegram-каналі.

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Документ

t.me/oleksiihoncharenko/1950

Документ

Документ

t.me/oleksiihoncharenko/1950

Як повідомляв OBOZREVATEL, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що після 22 травня карантин в Україні через коронавірус буде продовжений, втім, країна перейде на його адаптивну модель.

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Автор
Марина Ліснічук
Теми
Карантин в Україні Коронавірус
Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
Кабінет Міністрів України
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