"Більше демократії": Насіров прокоментував хід голосування

Хід голосування на виборах президента 31 березня показав, що Україна досягла достатнього рівня демократії, зокрема у виборчому процесі.

Про це голова Державної фіскальної служби України Роман Насіров заявив в ефірі телеканалу "НАШ".

"Очікування у всіх були різні, проте насправді все в порядку, і не тільки в Києві, а й по всій країні. Для мене це хороші новини, тому що ми дійсно не чуємо про кричущі випадки, коли хтось може сказати — щось відбувається не так", — сказав політик.

Роман Насіров позитивно оцінив показник явки виборців. "На мою думку, ми вже дійшли до реальної демократії, коли з одного боку ми бачимо багато кандидатів, з іншого боку явно опозиційним кандидатам не заважають, ми бачимо різні погляди і думки людей. Так не завжди було, і не тільки в Україні, але й в інших країнах. Тому це дуже важливий факт, що ми рухаємося до більшої демократії, ніж у нас в країні було в попередні періоди", — вважає він.

Роман Насіров

У той же час, на думку Романа Насірова, не всі кандидати мали рівний доступ до засобів масової інформації під час виборчої кампанії.

"Основний медіаресурс в країні — це телебачення. Доступ до основних телеканалівх країни, що перебувають у власності олігархів і які диктують редакційну політику, неможливий для більшості кандидатів, особливо якщо ти не в їхніх інтересах", — сказав він.

Політик також наголосив на необхідності проведення перепису населення, в тому числі за допомогою сучасних технологічних засобів, які дозволять значно спростити процес.

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Щодо інформації та заяв про ймовірний підкуп виборців, голова ДФС вважає, що "це більше у людей засіло в головах, і це найгірше", а реакція на подібні випадки повинна бути критичною.

Як повідомляв OBOZREVATEL, також Насіров заявив, що після завершення виборів в Україні необхідно якомога швидше проводити реформи.

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