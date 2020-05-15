Понад 30 "кварталівців" за рік потрапили в органи влади – КВУ

Комітет виборців України повідомив, що понад 30 осіб, які раніше працювали в структурах "Студії Квартал 95" та співпрацювали із президентом Володимиром Зеленським на професійній основі, були його знайомими, друзями чи родичами, отримали державні посади.

Про це йдеться на сайті організації. Зокрема, 12 людей безпосередньо працювали в "Студії Квартал 95". Указані особи були призначені на пости помічників, заступників, керівників Офісу президента, отримали крісла в органах безпеки України, в центральних органах виконавчої влади, стали членами наглядових рад, комітетів, були обрані на посади народних депутатів України, зазначили в установі.

"Варто нагадати, що, будучи кандидатом у президенти, Зеленський обіцяв призначати на державні посади професіоналів, а не знайомих. У виборчій програмі кандидата вказано, що "політики, пов'язані давніми образами, кумівством, бізнес-проєктами, не здатні змінити Україну", однак часто реальні дії президента не відповідали написаному", – зауважили в КВУ й додали, що "Студія Квартал 95" "перетворилася на кузню кадрів для нової влади".

"Бльшість із цих людей не була пов'язана з політикою раніше й просто не опинилися б на теперішніх постах, якби не В. Зеленський. Навіть більше, давні друзі та бізнес-партнери Зеленського отримали не лише посади в Офісі президента, але й місця в органах безпеки України, що безпосередньо порушує питання їхньої профпридатності для виконання поставлених завдань", – зазначив голова КВУ Олексій Кошель.

Працюють у Офісі президента:

Сергій Трофімов (виконавчий продюсер "Студії Квартал 95") – перший заступник голови Офісу президента;

Юрій Костюк (сценарист і креативний продюсер серіалу "Слуга Народу") – заступник керівника Офісу президента;

Сергій Шефір (сценарист, продюсер, директор "Студії Квартал 95") – перший помічник президента;

Ірина Побєдоносцева (за даними ЗМІ, працювала директоркою з розвитку "Студії Квартал 95") – керівниця департаменту інформаційної політики Офісу президента.

В органах безпеки:

Іван Баканов (юрист і керівник "Студії Квартал 95") – голова Служби безпеки України;

Сергій Сивохо (креативний продюсер "Студії Квартал 95") – ексрадник секретаря Ради національної безпеки і оборони України;

Владислав Бухарєв (ЗМІ називають Бухарєва чоловіком сценаристки "Студії Квартал 95" та знайомим Зеленського) – радник міністра внутрішніх справ, колишній голова Служби зовнішньої розвідки України та експерший заступник голови СБУ;

Олександр Пашков (за даними ЗМІ, є чоловіком бухгалтерки "Студії Квартал 95") – директор департаменту стратегічної агентурної розвідки ГУР Міністерства оборони.

Працюють у центральних органах виконавчої влади та придержавних структурах:

Марина Кудерчук (мала досвід співпраці із "Студією Квартал 95" у Запоріжжі) – голова Державного агентства України з питань кіно;

Сергій Борзов (за даними ЗМІ, є чоловіком народної депутатки Борзової, ексдиректор команди КВН "Збірна України") – керівник Державного управління справами;

Тетяна Руденко (керівниця пресслужби "Студії Квартал 95") – членкиня Національної ради з питань телебачення та радіомовлення;

Юлія Мецгер (за даними ЗМІ, підтримує дружні зв'язки з акторкою "Студії Квартал 95" Оленою Кравець) – членкиня Наглядової ради ПриватБанку;

Ірина Копайгора (за даними ЗМІ, є дочкою викладача в Криворізькому економічному університеті, де навчався Зеленський) – державна уповноважена Антимонопольного комітету України;

Олександр Гогілашвілі (знайомий Зеленського, за інформацією ЗМІ, мав зв'язки із "Студією Квартал 95") – заступник міністра внутрішніх справ.

Народні депутати України:

Микола Тищенко (шоумен, кум Керівника Офісу президента) – народний депутат України;

Юрій Корявченков (актор "Студії Квартал 95") – народний депутат України;

Олександр Кабанов (сценарист, ТОВ "Квартал 95") – народний депутат України;

Максим Ткаченко (керівник, ТОВ "Квартал-Концерт") – народний депутат України;

Олена Хоменко, (директорка з управління та розвитку цифрових продуктів, ТОВ "Квартал 95") – народна депутатка України;

Ольга Руденко (менеджерка з маркетингу, ТОВ "Квартал 95") – народна депутатка України;

Руслан Стефанчук (давній знайомий Зеленського, гравець команди КВН "Три товстуни") – перший заступник голови Верховної Ради України;

Микола Стефанчук (брат Стефанчука) – народний депутат України;

Олександр Завітневич (за даними ЗМІ, його дружина навчалася в одному класі із Зеленським) – народний депутат України;

Валерій Стернійчук (очолював студентську "Лігу сміху" на Волині) – народний депутат України;

Ігор Кривошеєв (шоумен, гравець "Ліги сміху" та КВК) – народний депутат України;

Олександр Качура (за інформацією ЗМІ, юридична компанія Качури надавала послуги "Студії Квартал 95") – народний депутат України;

Володимир Воронов (за даними ЗМІ, мав професійний досвід співпраці із "Квартал-Концертом") – народний депутат України;

Роман Грищук (керівник студії "Мамахохотала") – народний депутат України;

Ірина Борзова (за даними ЗМІ, є донькою продюсера "Ліги сміху") – народна депутатка України;

Олександр Скічко (телеведучий, актор, мав дружні знайомства із "Студією Квартал 95") – народний депутат України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент призначив прессекретарку студії "Квартал 95" Тетяну Руденко членкинею Національної ради з питань телебачення та радіомовлення.