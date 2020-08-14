Білоруський опозиціонер Цепкало заявив про "громадянську війну" на Донбасі. Відео

Цепкало не знає, чи є на території України війська РФ. vkurier.by

Білоруський опозиціонер, колишній претендент на пост президента Білорусі Валерій Цепкало вважає, що на Донбасі йде "громадянська війна", в якій воюють громадяни однієї країни.

Як заявив Цепкало в ефірі 4 каналу, Донбас є невід'ємною частиною України, але чи є там російські війська, він просто не знає (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Особисто я розглядаю це як громадянську війну в Україні, де воюють громадяни однієї і тієї ж країни. Є там втручання? Напевно, є. Чи є там якась підтримка з боку Росії, там, напевно, якась торгівля йде? Я не знаю, але, напевно, є. Навряд чи можна вважати, що Донецьк може бути самодостатнім з точки зору ведення міжнародного бізнесу", – сказав він.

При цьому Цепкало зазначив, що Крим, згідно з міжнародним законодавством, є українським.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Валерій Цепкало виїхав з Москви і тепер перебуває в Києві.

Раніше головний суперник Олександра Лукашенка на виборах в Білорусі Світлана Тихановська визнала, що фактично Крим належить Росії.