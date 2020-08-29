Білорусь звинуватила Україну в паузі двосторонніх відносин

У Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що не ставили діалог з Україною на "паузу" і поклали відповідальність за "можливі наслідки" на українську сторону.

Прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз назвав призупинення співпраці конкретним збитком для відносин двох сусідніх держав, передає пресслужба відомства.

У заяві йдеться, що керівництво МЗС України суперечить саме собі.

"Як мінімум дивними виглядають запевнення про невтручання з одночасним публічним визнанням координації своєї офіційної позиції з політичним керівництвом ЄС і США, про що було недвозначно заявлено Міністром закордонних справ України під час брифінгу 28 серпня. На наш погляд, це неприховано демонструє межі самостійності в ухваленні рішень", – передає пресслужба МЗС.

Відзначається, що в Білорусі готові до продовження співпраці на всіх рівнях і в тому обсязі, до якого готова Україна.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, президент України Володимир Зеленський не зв'язувався з Олександром Лукашенком, який займав пост президента Білорусі протягом п'яти термінів поспіль, після проведених у республіці виборів і не планує цього робити.