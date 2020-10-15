Білорусь обурив указ Зеленського про IТ-фахівців: в Україні відповіли

Міністерство закордонних справ Білорусі викликало посла України Ігоря Кизима і вручило йому ноту протесту.

Як повідомляється на офіційному сайті МЗС, причиною такого кроку стало прийняття указу президента України "Про деякі заходи щодо залучення підприємців, висококваліфікованих фахівців, які є громадянами Республіки Білорусь".

У зовнішньополітичному відомстві вважають, що документ в порушення загальноприйнятих правових норм поширює свою дію винятково на громадян сусідньої держави.

"Зазначений правовий акт не можна трактувати по-іншому, як явно недружній і дискримінаційний крок української сторони, що межує з втручанням у внутрішні справи Білорусі", – йдеться в заяві.

У МЗС підкреслили, що прийняття даного указу "підриває довіру в двосторонніх відносинах і йде врозріз з положеннями договору про дружбу, добросусідство і співробітництво між Україною та Республікою Білорусь, а також міжурядових угод про торговельно-економічне співробітництво, про безвізові поїздки громадян і про трудову діяльність і соціальний захист громадян Білорусі і України, які працюють за межами своїх держав".

"Щиро не бажаючи завдати шкоди дружнім зв'язкам з українським народом, білоруська сторона не має наміру переходити "червоні лінії" у відносинах з Україною, але залишає за собою право на застосування, в разі виправданої необхідності, відповідних заходів щодо захисту національних інтересів відповідно до міжнародних норм", – попередили в відомстві.

У свою чергу, спікер МЗС України Катерина Зеленко заявила, що Україна відкидає звинувачення Мінська в недружніх діях.

"Наша держава традиційно відкрита і дружня для громадян Білорусі. Ще до початку кризи в Білорусі рух між нашими країнами був максимально вільним, а міжлюдські і бізнес контакти все міцніли", – зазначила вона.

Спікер додала, що Україна – демократична європейська держава, віддана європейським цінностям, серед яких захист прав і свобод людини має фундаментальне значення.

"Ми завжди будемо вітати в Україні людей, які поділяють ці цінності і хочуть реалізувати себе в нашій державі", – пояснила Зеленко.

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