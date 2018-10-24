МоваЯзык
Прийміть участь
в розіграші
екшн-камери Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

Білорусь небезпечна: українців попередили про загрозу

46.5тЧитати матеріал російською

Міністр закордонних справ Павло Клімкін попередив українців про небезпеку перебування на території Білорусі.

Таким чином він прокоментував затримання українського журналіста і блогера Павла Шаройка у жовтні 2017 року. Відповідне інтерв'ю Клімкін дав польському виданню Rzeczpospolita.

"Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми говоритимемо з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у сфері безпеки", - сказав він.

Новини
''В України проблеми'': санкції ЄС проти Росії поставили під загрозу

За його словами, в двосторонніх, політичних і економічних відносинах в України і Білорусі немає великих проблем. Але йдеться про Росію, яка намагається дестабілізувати регіон Центрально-Східної Європи. Крім того, Москва намагається "довести до розколу" Євросоюз.

"Вважаю, що це наш спільний українсько-польський виклик, і тому ми повинні співпрацювати в нашому регіоні", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Павло Шаройко був затриманий у Мінську 25 жовтня. Того ж дня у квартирі, де він проживає із сім'єю, був проведений обшук. Міноборони України заявило, що інформація про те, що Шаройко нібито є шпигуном не відповідає дійсності.

У травні 2018 року Верховний суд Білорусі виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на вісім років.

Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
30
65
Смішно
34
Цікаво
49
Сумно
8
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Хохло-цирк разосрался со всеми соседями
Показать комментарий полностью
Ответить
4
1
Dmitryk Aleksandr
Dmitryk Aleksandr
Ященко Олег, не ссы рагуль спивай щеневмерлу и будет тебе щасте
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Ященко Олег
Ященко Олег
Dmitryk Aleksandr, ну да, со веми - мордвой, чувашами и бурятами, а кацапездалы дружат со всеми - монголами и никорагуанцами.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Свобода слова по окраински: Обосреватель удаляет комменты.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
3
Ященко Олег
Ященко Олег
Чугункин Клим, кацапездол. На вашей окраинско масквинской рашаТД если напишешь правду, то тебя не только удалят, но и дня три не дадут войти.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Чугункин Клим, Ты пи*дун кацапский. Пересчитай сколько ты здесь только в одном месте своих высеров оставил
Показать комментарий полностью
Ответить
2
3
Чугункин Клим
Чугункин Клим
Белорусы не любят бандеровцев.
Показать комментарий полностью
Ответить
6
3
Савченко Александр
Савченко Александр
Levitsky Valery, а у вислоухих то же много героев стало...Они такие знаменитые : Яйценюх, к примеру - СТЕНОЙ от кацапов отгородился, Каломойский - ПриватБанк лохлам втюхал, Пашинский - "Молот" склепал , Парашенко - добивший Южмаш и Антонова .... Хероям слава !
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1
Levitsky Valery
Levitsky Valery
Чугункин Клим, А вырезают белорусы кацапов. У сябров есть знаменитый герой Пора-Леонтович. Поинтересуйся чем он знаменит
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2

Наші блоги