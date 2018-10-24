Білорусь небезпечна: українців попередили про загрозу

Міністр закордонних справ Павло Клімкін попередив українців про небезпеку перебування на території Білорусі.

Таким чином він прокоментував затримання українського журналіста і блогера Павла Шаройка у жовтні 2017 року. Відповідне інтерв'ю Клімкін дав польському виданню Rzeczpospolita.

"Перебування громадян України на території Білорусі є потенційно небезпечним, і про це ми говоритимемо з Мінськом. Ми розуміємо, що на території Білорусі діють російські владні структури. Росія присутня там у сфері безпеки", - сказав він.

За його словами, в двосторонніх, політичних і економічних відносинах в України і Білорусі немає великих проблем. Але йдеться про Росію, яка намагається дестабілізувати регіон Центрально-Східної Європи. Крім того, Москва намагається "довести до розколу" Євросоюз.

"Вважаю, що це наш спільний українсько-польський виклик, і тому ми повинні співпрацювати в нашому регіоні", - наголосив Клімкін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українець Павло Шаройко був затриманий у Мінську 25 жовтня. Того ж дня у квартирі, де він проживає із сім'єю, був проведений обшук. Міноборони України заявило, що інформація про те, що Шаройко нібито є шпигуном не відповідає дійсності.

У травні 2018 року Верховний суд Білорусі виніс йому вирок у вигляді позбавлення волі на вісім років.