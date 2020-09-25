Білорусь не захоплять, як Крим, а відбудеться латентна анексія, – Мартинова

Опозиційна блогерка з Білорусі Тетяна Мартинова розповіла, що Росія не захоплюватиме її країну, як Крим. На її думку, відбудеться "латентна анексія".

Про це вона повідомила в інтерв'ю "Гордону", зазначивши, що навіть не знадобиться втручання "зелених чоловічків".

"З огляду на те, скільки розумних людей обговорюють зараз, як допомогти Білорусі, є надія, що питання розв'яжеться без громадянської війни. Нас таки не захоплюватимуть, як Крим. У нас буде латентна анексія, яка пройде чисто: голки не підточиш", – зазначила вона.

При цьому Мартинова додала, що в Білорусі щодня наближаються до повалення незаконного обраного президента Олександра Лукашенка.

"Ми думаємо, як прибрати Лукашенка, і при цьому не допустити інтервенцію, як відбудовувати і перезапускати країну заново. Щодня ми наближаємося до цього рішення, але якби в цьому брали участь люди, яких ми обрали в лідери, було б легше", – пояснила блогерка.

Мартинова наголосила, що за Лукашенка в Білорусі не працює жодне законодавство.

"Диктатор, який захопив владу, плювати хотів в обличчя всієї світової дипломатії. І це криза не тільки Білорусі. Сьогодні у всьому світовому співтоваристві немає інструменту для захисту народів від диктаторів", – сказала блогерка.

Вона акцентувала, що глава РФ Володимир Путін підтримав Лукашенка, щоб уберегтися від протестів у Росії.

"Путін вирішив, що треба б підтримати передостаннього диктатора в Європі, тому що в маленькій Білорусі зараз яйце з голкою Кощія – якщо в білорусів вийде, у росіян не залишиться сумнівів, і вони прийдуть до Кремля з питаннями. І ось сидять два діди, кожен у своєму бункері, читають доповідні записки, які їм приносять, повністю відірвані від життя, не розуміючи, що смартфон сьогодні робить політику, а не вони у своїх бункерах. І єдина їхня мета – утримання влади", – підсумувала Мартинова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 23 вересня відбулася таємна "інавгурація" незаконно обраного президента Олександра Лукашенка.