Білорусь може видати затриманих вагнерівців Україні: ексміністр озвучив важливу умову

Політика 17:23, 30.07.2020 Оновлено: 17:35, 30.07.2020

Президент Білорусі Олександр Лукашенко може погодитися на передання Україні затриманих напередодні найманців із приватної військової кампанії Вагнера, якщо українська сторона надасть переконливі докази їхньої участі у війні на Донбасі.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній український міністр закордонних справ Володимир Огризко, коментуючи ймовірність такого запиту від МЗС або генпрокурора, який теж має відповідні повноваження. Може йтися про уродженців Донеччини та Луганщини Олега Дригу, Максима Кошмана, Геннадія Фетісова та Олександра Шубіна.

"Якщо проти затриманих осіб почато кримінальне провадження за вчинені ними злочини на території України, то Україна має вимагати їх повернення. Якщо буде надано конкретні докази і факти щодо їхніх злочинів на Донбасі, за наявності політичної волі така екстрадиція цілком можлива. Я не відкидав би й політичної волі на це керівництва Білорусі", – пояснив він.

При цьому, за його словами, якщо серед затриманих найманців загальні бойовики, які не мають безпосереднього стосунку до України, в такому разі екстрадиції бути не може.

Тим часом білоруський опозиціонер Анатолій Лебедько в коментарі OBOZREVATEL припустив, що фактом ймовірного передання вагнерівців Україні білоруський президент Олександр Лукашенко може шантажувати свого російського колегу Володимира Путіна. Проте в кінцевому підсумку відмовить Україні в екстрадиції.

Більше про несподіване затримання 33 найманців із ПВК Вагнер – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи Вагнера мають українське громадянство.

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