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Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі: Лукашенко зробив гучну заяву

91.1тЧитати матеріал російською

Білорусь готова допомогти врегулювати військовий конфлікт між Україною і Російською Федерацією.

Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на форумі у Гомелі, зазначивши, що на Донбасі гинуть "ні в чому не винні люди".

"Хочу прямо заявити позицію — ми готові включитися в цей конфлікт. Ми готові це зробити, але лише заради одного — заради миру. Цю проблему повинні вирішити ми. Ми — три народи. Це наша біда, це наша проблема. Ні європейці, ні американці , ніхто інший. Ми повинні вирішити, щоб вона не була заморожена. Білорусь готова працювати тільки в рамках домовленостей двох держав — України та Росії", — заявив він.

За словами Лукашенка, він не напрошується на роль посередника або миротворця.

Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі: Лукашенко зробив заяву

"Ніякої миротворчості з боку Білорусі не буде. Українці нам не чужі. Я не буду називати цифру, оскільки вона заперечується в Україні, людей, які переїхали до нас після конфлікту. Ми кожній з них, прирівнявши до білорусів, дали роботу, безкоштовну освіту і медичне обслуговування. Хоча у нас проблем вистачало. Ви приїхали на цю благодатну землю — вас приймають. Ми за вас дуже переживаємо", — додав він.

Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі: Лукашенко зробив заяву
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Також глава Білорусі попросив вибачення за те, що "зачепив цю болючу тему".

"Мене з усіх боків втягнули в цю проблему. Ми якщо і прийдемо до вас, то приїдемо на комбайнах і тролейбусах. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках. Я не припускаю, коли намагаються нашу українську землю використовувати, як розмінну монету", — наголосив він.

Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі: Лукашенко зробив заяву

В ході брифінгу Лукашенко також звернувся на "ти" до президента України, коли ставив питання щодо Мінських домовленостей. На це Порошенко відповів йому в стриманій формі.

Президент України закликав Росію прибрати свої війська з окупованих територій Донбасу і наголосив на важливості Мінських домовленостей.

Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі: Лукашенко зробив заяву

Пізніше журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смирнов підловив президента Білорусі в догоджанні президентам України та Росії Петру Порошенку та Володимиру Путіну.

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко у Гомелі заявив, що Україна і Білорусь не повинні допустити вторгнення Росії з білорусько-українського кордону.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олександр ЛукашенкоПетро Порошенко
Місце
БілорусьГомель
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Kharkov Russia
Kharkov Russia
тю Лукашенко введет миротворцев в киев и др территории оккупированные незаконным неонацистским куевским режимом
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коршун федот
коршун федот
Брати-сябри для початку мають вигнати козломорду срань в стААліцу - мААкшву.
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Dit Alen
Dit Alen
Г-н Лукашенко, а о чём нужно договариваться с Россией? Представьте, что к вам в дом нагло залезли грабители, ограбили вас и после предлагают о чёмто договариваться. Нет уж. Сначала пусть Россия вернёт нагло аннексированный Крым, уе*нётся с Донбасса, а потом можно сесть договариваться, но без кремлевского шизофреника, о размере материального и морального ущерба нанесенного Украине и порядке его выплаты. Ну, а Путину прямая дорога в Гаагский, можно и Украинский суд.
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Андрияшин Виктор
Андрияшин Виктор
Самое глпвное, что вна Украине нет зиккурата.как б удут решать это в расеи и белоруси? неделю страна будет в коме? ведь пу и лукаш-это святоч, путь в космос, берите пример с сев.кореи.В (на) Украине не будет такого маразма.это только у вас.
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