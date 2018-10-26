Білорусь готова включитися у конфлікт на Донбасі: Лукашенко зробив гучну заяву

Білорусь готова допомогти врегулювати військовий конфлікт між Україною і Російською Федерацією.
Про це заявив президент Білорусі Олександр Лукашенко на форумі у Гомелі, зазначивши, що на Донбасі гинуть "ні в чому не винні люди".
"Хочу прямо заявити позицію — ми готові включитися в цей конфлікт. Ми готові це зробити, але лише заради одного — заради миру. Цю проблему повинні вирішити ми. Ми — три народи. Це наша біда, це наша проблема. Ні європейці, ні американці , ніхто інший. Ми повинні вирішити, щоб вона не була заморожена. Білорусь готова працювати тільки в рамках домовленостей двох держав — України та Росії", — заявив він.
За словами Лукашенка, він не напрошується на роль посередника або миротворця.
"Ніякої миротворчості з боку Білорусі не буде. Українці нам не чужі. Я не буду називати цифру, оскільки вона заперечується в Україні, людей, які переїхали до нас після конфлікту. Ми кожній з них, прирівнявши до білорусів, дали роботу, безкоштовну освіту і медичне обслуговування. Хоча у нас проблем вистачало. Ви приїхали на цю благодатну землю — вас приймають. Ми за вас дуже переживаємо", — додав він.
Також глава Білорусі попросив вибачення за те, що "зачепив цю болючу тему".
"Мене з усіх боків втягнули в цю проблему. Ми якщо і прийдемо до вас, то приїдемо на комбайнах і тролейбусах. Ми ніколи не прийдемо до вас на танках. Я не припускаю, коли намагаються нашу українську землю використовувати, як розмінну монету", — наголосив він.
В ході брифінгу Лукашенко також звернувся на "ти" до президента України, коли ставив питання щодо Мінських домовленостей. На це Порошенко відповів йому в стриманій формі.
Президент України закликав Росію прибрати свої війська з окупованих територій Донбасу і наголосив на важливості Мінських домовленостей.
Пізніше журналіст прокремлівського пулу Дмитро Смирнов підловив президента Білорусі в догоджанні президентам України та Росії Петру Порошенку та Володимиру Путіну.
Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Петро Порошенко у Гомелі заявив, що Україна і Білорусь не повинні допустити вторгнення Росії з білорусько-українського кордону.
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