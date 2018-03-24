Білий дім запровадив нові обмеження для служби трансгендерів в армії

Керівництво США запровадило нові заборони для служби трансгендерів в армії. Допуск їх до військової служби в Білому домі вважають "істотним ризиком".Білий дім оголосив про нові обмеження для служби трансгендерів в американській армії. Згідно з новими правилами, оприлюдненими в суботу, 24 березня, від військової служби повинні бути відсторонені ті, хто в зв'язку з "труднощами гендерної ідентифікації" потребують "серйозного медичного обслуговування", включно з прийомом медикаментів і оперативним втручанням.

Глава Пентагону Джеймс Меттіс і міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен дійшли висновку, що допуск подібних новобранців до служби став би "істотним ризиком" для військових успіхів країни. Таким чином, президент США Дональд Трамп відмовився від торішнього меморандуму з цього питання.

У серпні 2017 року Трамп підписав документ, який забороняє трансгендерам служити в армії. Однак у жовтні суд Вашингтона наклав на указ тимчасову заборону. У грудні суд постановив, що з 1 січня в армію повинні приймати і трансгендерів. Білий дім звернувся до апеляційного суду в штаті Вірджинія, проте суд у місті Річмонді відхилив запит.

Цією забороною Трамп мав намір анулювати рішення свого попередника Барака Обами, який дозволив трансгендерам військову службу.

Трансгендерами називають тих людей, які ідентифікують себе не з тією або не лише з тією статтю, з якою вони були зареєстровані при народженні.