Білий дім все ж відправляє до Сінгапуру команду для підготовки саміту з КНДР

30 співробітників Білого дому та Держдепартаменту США відправляться до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі Дональда Трампа з Кім Чен Ином.Представники адміністрації президента США та Держдепартаменту відправляться цими вихідними до Сінгапуру для підготовки можливої зустрічі між Дональдом Трампом та лідером Північної Кореї Кім Чен Ином. Про це в суботу, 26 травня, заявила речниця Білого дому Сара Сандерс. Очікується, що команда з 30-ти співробітників Білого дому і Держдепартаменту вилетить, як і було заплановано, 27 травня, повідомляє агентство dpa.

Президент США у своєму повідомленні в Twitter 26 травня запевнив, що "немає жодних розбіжностей всередині адміністрації Трампа щодо того, як поводитися з Північною Кореєю". Трамп розкритикував при цьому видання The New York Times за матеріал про нібито розкол в адміністрації.

Нагадаємо, 24 травня Дональд Трамп заявив, що його зустріч із лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, запланована на 12 червня, не відбудеться. При цьому він звинуватив північнокорейський режим у "ворожнечі". КНДР назвала рішення про скасування саміту "вкрай прикрим", втім заявила про готовність до подальших переговорів із США. Наступного дня після скасування саміту Трамп заявив, що він все ж таки може відбутися 12 червня, як початково планувалося.