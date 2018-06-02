"Били - це найлегше": Сенцов розповів про в'язницю в РФ

Український режисер, політв'язень Олег Сенцов, який відбуває покарання в російській в'язниці, розповів про те, що його били в тюрмі.

Про це він сказав під час відеозв'язку з російським сенатором, матір'ю телеведучої Ксенії Собчак Людмилою Нарусовою, передає телеканал "Дождь".

За її словами, вона хотіла особисто зустрітися з режисером. Однак начальник колонії заявив, що це неможливо, пославшись на розлив річки Об. Їй дозволили зв'язатися з політв’язнем по відеозв'язку.

"Ми зв'язалися наступного дня з Ради Федерації зі службового комп'ютера з колонією - там є камера для відеозв'язку... Зовсім випадково опинилася у мене в кабінеті Ксенія, тому що вона як раз збиралася брати участь в акції на підтримку Сенцова в своїй майці "Свободу Сенцову", - сказала Нарусова.

Сенатор зазначила, що спочатку режисер поводився насторожено, але став більш товариським після того, як побачив Ксенію Собчак.

"Я, звичайно, питала у нього, задавала питання, подробиці його арешту, тортур по вибиванню зізнань, питала, чи били його. На що він відповів: "Били - це найлегше, що було"... Розповів, що він є громадянином України, ніколи не писав заяви на російський паспорт", - розповіла вона.

За словами Нарусової, в кінці спілкування, яке тривало близько 20 хвилин, Олег Сенцов посміхався.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня в 71 місті світу пройшла глобальна акція підтримки українського політв'язня Олега Сенцова під гаслом "#SaveOlegSentsov".