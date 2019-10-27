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27 жовтня • оновлено в 16:31
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Білецький поставив Зеленському ультиматум через Донбас: про що йдеться

2.4т Читати матеріал російською

Лідер націоналістів Андрій Білецький звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою "не здавати території" Донбасу.

Своє звернення глава Нацкорпуса опублікував на YouTube. На відео Білецький коментує перепалку Зеленського з озброєним чоловіком у військовій формі під час відвідування Золотого на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Скріншот з YouTube

Скріншот з YouTube

Андрій Білецький

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За словами Білецького, єдине, про що повинен думати президент – це безпека і думка бійців української армії. Він також зазначив, що на Донбасі знаходяться ті, хто підтримував армію України.

"Якщо ви вирішите виконувати ці загрози викинути звідси ветеранів, то замість кількох десятків людей на наступному тижні там буде тисяча. А якщо з тисячею не вийде, там буде десять тисяч", – зазначив Білецький.

Також він додав, що бійці "Азова" залишаться в Золотому, тому що "мають зароблене кров'ю право на власну думку". Він також заявив, що "вся Україна почула погрози Зеленського".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

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Тема
Війна на Донбасі
Особи
Андрій Білецький Володимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
Донбас
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руденко евгений
руденко евгений
"единственное, о чем должен думать президент – это безопасность и мнение бойцов украинской армии",- спорное мнение. Начертали в конституции путь в Европу? А там всё-таки не мнение бойцов, а мнение большинства. А бойцы выполняют приказы командования. Представить себе нашу "демократию" внутри Европы никто не может. И, ведь действительно, отдадут Путину разбираться с "бойцами украинской армии".
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Ш. Олег
Ш. Олег
Так было, есть, и, без сомненья будет в любом краю, в любые времена: не важно, сколько в армии орудий - обречена погибнуть та страна, в которой, б@нду сколотив, дворецкий условия диктует королю… Попей водички и уймись, Белецкий. Пока не разменяли по рублю.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Ш. Олег, талант.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Смех...какой то фашик командует президентом...только на украине такое возможно
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