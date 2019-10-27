Білецький поставив Зеленському ультиматум через Донбас: про що йдеться

Лідер націоналістів Андрій Білецький звернувся до президента України Володимира Зеленського з вимогою "не здавати території" Донбасу.

Своє звернення глава Нацкорпуса опублікував на YouTube. На відео Білецький коментує перепалку Зеленського з озброєним чоловіком у військовій формі під час відвідування Золотого на Донбасі (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Скріншот з YouTube Андрій Білецький

За словами Білецького, єдине, про що повинен думати президент – це безпека і думка бійців української армії. Він також зазначив, що на Донбасі знаходяться ті, хто підтримував армію України.

"Якщо ви вирішите виконувати ці загрози викинути звідси ветеранів, то замість кількох десятків людей на наступному тижні там буде тисяча. А якщо з тисячею не вийде, там буде десять тисяч", – зазначив Білецький.

Також він додав, що бійці "Азова" залишаться в Золотому, тому що "мають зароблене кров'ю право на власну думку". Він також заявив, що "вся Україна почула погрози Зеленського".

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Зеленський вступив у перепалку з озброєними людьми у військовій формі в місті Золоте на Донбасі, де мало відбутися розведення військ.

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