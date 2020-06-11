Впливовий європейський політик, дипломат, колишній прем’єр-міністр Швеції Карл Більдт заявив, що переслідування п'ятого президента Петра Порошенка з боку Володимира Зеленського будуть в центрі уваги європейських партнерів.

На своїй сторінці у Twitter Більдт попередив, що, якщо український президент повторить шлях Віктора Януковича і буде переслідувати лідера опозиції, європейські сусіди України вживатимуть заходи у відповідь.

"Чи збирається президент Зеленський піти шляхом Януковича та кинути за грати свого політичного опонента Петра Порошенка? Якщо це станеться, потрібно буде вжити заходи. Ця справа буде в центрі уваги у відносинах між ЄС та Україною", – наголосив Більдт.

Володимир Зеленський і Петро Порошенко

Нагадаємо, раніше депутат Європейського парламенту, впливовий литовський політик Пятрас Ауштрявічюс застеріг адміністрацію Володимира Зеленського від політичного переслідування п’ятого президента України Петра Порошенка.

Також третій посол США в Україні Стівен Пайфер заявив, що Зеленський повинен не переслідувати Порошенка, а дізнатись, звідки у народного депутата Андрія Деркача з’явились записи розмов на президентському рівні.

Twitter Карла Більдта

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко 10 червня після так званого "допиту" у Держбюро розслідувань, де йому незаконно намагалися вручити підозру, прибув до Офісу Генпрокурора, щоб зустрітися із Іриною Венедіктовою.

Адвокат Порошенка Ілля Новіков заявив, що представники ОГП намагалися вручити підозру п'ятому президентові у ДБР із порушенням закону.