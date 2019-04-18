Білборди Порошенка з Путіним: суд відхилив позов активістів. Документ

Апеляційний адміністративний суд відхилив позов активістів про притягнення до відповідальності Центральної виборчої комісії і президента України Петра Порошенка за агітаційні білборди з главою РФ Володимиром Путіним.

Про це заявив Богдан Василюк, голова правління ГО "Центр контролю передвиборних програм", коментуючи рішення суду.

Активісти заявили, що суд прийняв рішення під тиском Адміністрації Президента. "Ми подаємо апеляцію до Касаційного суду", - додали активісти.

Документ

Вони стверджують, що ЦВК неодноразово ігнорувала порушення законодавства. "Бездіяльність ЦВК вражає – і тому ми подали позов до суду, в якому вимагаємо визнати протиправною бездіяльність ЦВК і те, що Петро Порошенко порушив закон, коли розвісив по країні білборди з Путіним!" – йдеться в коментарі.

У позові вони відзначають і про інші факти порушення виборчого законодавства, які здійснювалися і не отримали її належної оцінки.

"По-перше, один з кандидатів в президенти просив електронну копію бази даних Державного реєстру виборців, але ЦВК дозволила ознайомитися з нею тільки в її приміщенні в робочий час. По-друге, ЦВК вибірково реєструвала громадські організації, які можуть бути офіційними спостерігачами на виборах Президента", – відзначають активісти.

Вони переконані, що ЦВК вийшла за межі своїх повноважень, коли опублікувала роз'яснення про можливість оплати громадським організаціям за поширення агітації і надання права їм "відшкодовувати" агітаторам їх витрати.

Ще одним порушення на думку активістів є те, що ЦВК надала дозвіл ОВК створювати "робочі групи" для перевірки захищеності ІАС "Вибори Президента України" ЄІАС "Вибори", не вказавши склад таких груп.

"Внаслідок цього в них здебільшого входили співробітники СБУ, а за рамками залишалися фахівці – працівники Держслужби спецзв'язку і захисту інформації України", – відзначають активісти.

У позові також наголошується, що під час повторного розподілу посад в ОВК в зв'язку зі зняттям з реєстрації кандидатів, ЦВК надала перевагу одному з претендентів на пост Президента України.

"ЗМІ повідомляли про секретну рішення РНБОУ, за яким створювався "дзеркальний сервер" ЦВК. Нібито в разі, якщо впаде основний. Розташування "дзеркала" – також секретне. По-сьоме, маніпуляції з реєстром виборців, коли постійно називалися різні цифри їх кількості – 30 35 млн т.д.", – йдеться в позові.

Активісти зазначають, що за повідомленням міністра внутрішніх справ Авакова, МВС і Нацполіція з початку виборчого процесу отримали понад 2000 повідомлень про порушення виборчого законодавства. Відкрито понад ста кримінальних проваджень, складено 401 протокол про адмінпорушення.

"Крім цього, обмеження права національних спостерігачів шляхом винесення на голосування надання їм дозволу бути присутніми на засіданнях комісій, інциденти з ознаками зловживань адмінресурсом на виборах, використання офіційних заходів органів влади у виборчих інтересах т.д.", – йдеться в заяві.

Активісти висловили думку, що Центральна виборча комісія своєю бездіяльністю не забезпечили належного проведення виборчої кампанії.

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