"Бійка" Богдана з Бакановим: в Офісі президента зробили офіційну заяву

Інформація про "бійку" глави СБУ Івана Баканова з главою Офісу президента Андрієм Богданом не відповідає дійсності.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він підкреслив, що історія про конфлікт між чиновниками "є вигаданою від початку і до кінця".

"Ми спростовуємо цю інформацію, хоч особливого спростування вона не потребує", – написав він.

Іван Баканов і Андрій Богдан Колаж

"Вчергове надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, яке заслуговує хоча б якоїсь довіри", – зазначив Тимошенко, додавши, що йому шкода, що деякі видання всерйоз писали про інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про "бійку", в ході якої Баканов нібито вибив зуб Богдану, поширив журналіст Станіслав Речинський. За його словами, "конфлікт" був пов'язаний із призначеннями в Службі безпеки.

Сам Богдан посміявся над чутками про бійку, показавши в мережі свої зуби.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram