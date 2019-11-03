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3 листопада • оновлено в 12:09
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"Бійка" Богдана з Бакановим: в Офісі президента зробили офіційну заяву

16.6т Читати матеріал російською

Інформація про "бійку" глави СБУ Івана Баканова з главою Офісу президента Андрієм Богданом не відповідає дійсності.

Про це на своїй сторінці у Facebook заявив заступник глави Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він підкреслив, що історія про конфлікт між чиновниками "є вигаданою від початку і до кінця".

"Ми спростовуємо цю інформацію, хоч особливого спростування вона не потребує", – написав він.

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Іван Баканов і Андрій Богдан

Іван Баканов і Андрій Богдан

Колаж

"Вчергове надбанням громадськості став фейк, не заснований на жодному джерелі, яке заслуговує хоча б якоїсь довіри", – зазначив Тимошенко, додавши, що йому шкода, що деякі видання всерйоз писали про інцидент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, інформацію про "бійку", в ході якої Баканов нібито вибив зуб Богдану, поширив журналіст Станіслав Речинський. За його словами, "конфлікт" був пов'язаний із призначеннями в Службі безпеки.

Сам Богдан посміявся над чутками про бійку, показавши в мережі свої зуби.

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Особи
Андрій Богдан Іван Баканов Кирило Тимошенко
Місце
Україна
Теги
Офіс президента політика фейки
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Нашли кого слушать. Этому буряту давно надо было по башке настучать,друзьям Зеленского и прогнать его сраной метлой от Президента.
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Кузьмин Владислав
Кузьмин Владислав
а бакланов маладца ! по информации из не установленных источников , так андрушке ввалил , что у того зубы повысыпались.
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Serov Oleg
Serov Oleg
все это хорошо,конечно...но,плять,когда же третий майдан?мы ждем...
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