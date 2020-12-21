Бійкою нардепа Юрченка зайнявся Офіс генпрокурора, – Дубінський
Матеріали з приводу бійки за участю народного депутата України Олександра Юрченка пішли на санкцію до генеральної прокурорки Ірини Венедіктової.
Про це на своєму Telegram-каналі написав народний депутат від "Слуги народу" Олександр Дубінський. За його словами, Юрченка підозрюють у побитті людини (завданні їй легких тілесних ушкоджень).
Суть скандалу
Конфлікт трапився 9 грудня в одному з дворів на вулиці Великій Васильківській у Києві. Позашляховик Юрченка не розминувся з автомобілем двох чоловіків, які приїхали міняти двері.
Нардеп, бажаючи проїхати в першу чергу, підійшов до машини опонентів, кинув в неї недопалок і відірвав двірник. Після цього він звернувся в поліцію зі скаргою про нібито завдання йому тілесних ушкоджень. Однак в підсумку ця інформація не підтвердилася.
У яких ще бійках був замішаний Юрченко?
5 листопада у Юрченка виник публічний словесний конфлікт під стінами Верховної Ради з нардепом Гео Леросом. Пізніше він переріс у бійку вже в кулуарах парламенту.
За словами Лероса, причиною цьому послужили ксенофобські висловлювання Юрченка. Також нардеп розповів, що підбурювачем в цій сутичці виступав "слуга народу" Микола Тищенко. Крім того, він знімав все, що відбувалося, на камеру.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у вересні помічника Юрченка НАБУ затримало на хабарі в $13 тисяч. З'ясувалося, що це був тільки перший транш з $200 тисяч, які парламентарій повинен був отримати.
Після цього Венедіктова підписала підозру нардепу в скоєнні корупційних злочинів.
Через деякий час Юрченка заарештували, але дозволили вийти під заставу в 3 млн грн. Він скористався цим правом.
А на початку листопада з підозрюваного взагалі зняли електронний браслет. Він продовжив ходити в парламент і не відмовився від депутатських повноважень.