Бійки в Раді зробили рекламою королівського театру в Бельгії: епічне відео

Королівський оперний театр Ла Монне в Бельгії рекламує свій новий сезон, використовуючи фото й відео бійок депутатів у Верховній Раді України.

У плакатах промокампанії використовували бійки депутата-"свободівця" Ігоря Мірошниченка з колегами з КПУ, передає Бабель. Слоганом нового сезону стала фраза "Once Upon Now" ("Одного разу зараз"), а плакати можна побачити у великій кількості в центрі Брюсселя.

Крім друкованої продукції, театр запустив рекламу за допомогою промороликів. Туди потрапили кадри інциденту з депутатом від БПП Олегом Барною, який у грудні 2015 року намагався "винести" прем'єра Арсенія Яценюка, який виступав із трибуни.

Бійки в Раді зробили рекламою королівського театру в Бельгії Бабель

Бійки в Раді зробили рекламою королівського театру в Бельгії Бабель

У театрі відзначають, що людство увійшло в нове десятиліття, яке може стати періодом політичної та соціальної нестабільності у світі.

"Ми не можемо відвернутися від насущних проблем, що стоять перед сучасним суспільством", – йдеться в анотації до сезону, який стартував у березні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого у Верховній Раді України вкотре сталася бійка біля трибуни президії.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!