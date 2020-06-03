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3 червня • оновлено в 17:35
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Бійки в Раді зробили рекламою королівського театру в Бельгії: епічне відео

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Королівський оперний театр Ла Монне в Бельгії рекламує свій новий сезон, використовуючи фото й відео бійок депутатів у Верховній Раді України.

У плакатах промокампанії використовували бійки депутата-"свободівця" Ігоря Мірошниченка з колегами з КПУ, передає Бабель. Слоганом нового сезону стала фраза "Once Upon Now" ("Одного разу зараз"), а плакати можна побачити у великій кількості в центрі Брюсселя.

Крім друкованої продукції, театр запустив рекламу за допомогою промороликів. Туди потрапили кадри інциденту з депутатом від БПП Олегом Барною, який у грудні 2015 року намагався "винести" прем'єра Арсенія Яценюка, який виступав із трибуни.

Бійки в Раді зробили рекламою королівського театру в Бельгії

Бійки в Раді зробили рекламою королівського театру в Бельгії

Бабель

Бійки в Раді зробили рекламою королівського театру в Бельгії

Бійки в Раді зробили рекламою королівського театру в Бельгії

Бабель

У театрі відзначають, що людство увійшло в нове десятиліття, яке може стати періодом політичної та соціальної нестабільності у світі.

"Ми не можемо відвернутися від насущних проблем, що стоять перед сучасним суспільством", – йдеться в анотації до сезону, який стартував у березні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 6 лютого у Верховній Раді України вкотре сталася бійка біля трибуни президії.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Бійки нардепів
Місце
Бельгія
Теги
бійка Верховна Рада України
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