"Жертва режиму": над "побитим" Кивою познущалися в їдкій карикатурі

Український художник Андрій Петренко висміяв бійку скандального народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви в київському ресторані.

Карикатуру на політика художник опублікував 23 січня на своїй сторінці в Twitter. У його роботі із сарказмом обігрується факт того, що нардеп, який побив відвідувача закладу, сам звернувся до правоохоронців із заявою про отримання побоїв.

"Кива – жертва режиму", – посміявся Петренко. Він показав одіозного народного обранця повністю забинтованим на інвалідному візку.

Киву висміяли за бійку в ресторані Києва 24 канал

Карикатура на Киву twitter.com/PetrenkoAndryi

Нагадаємо, за фактом бійки було відкрито два провадження: за заявою Киви, де він проходив потерпілим, і відкрите генпрокурором Русланом Рябошапкою щодо депутата. Їх об'єднали та передали з Національної поліції в Державне бюро розслідувань.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат України Ілля Кива спробував побити відвідувача ресторану в Києві.

Михайло Майман, із яким зчепився нардеп Кива, вважає неприпустимим, щоб такі політики перебували в стінах Верховної Ради.

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану.

Пізніше в мережу потрапило відео бійки з народним депутатом. Також з'явилося листування Киви з Михайлом Майманом, якого побив парламентарій.

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