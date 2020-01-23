"Жертва режиму": над "побитим" Кивою познущалися в їдкій карикатурі

Український художник Андрій Петренко висміяв бійку скандального народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви в київському ресторані.
Карикатуру на політика художник опублікував 23 січня на своїй сторінці в Twitter. У його роботі із сарказмом обігрується факт того, що нардеп, який побив відвідувача закладу, сам звернувся до правоохоронців із заявою про отримання побоїв.
"Кива – жертва режиму", – посміявся Петренко. Він показав одіозного народного обранця повністю забинтованим на інвалідному візку.
Киву висміяли за бійку в ресторані Києва
24 канал
Карикатура на Киву
twitter.com/PetrenkoAndryi
Нагадаємо, за фактом бійки було відкрито два провадження: за заявою Киви, де він проходив потерпілим, і відкрите генпрокурором Русланом Рябошапкою щодо депутата. Їх об'єднали та передали з Національної поліції в Державне бюро розслідувань.
# Ківа - # жертва режиму .... https://t.co/YlH1uxdWBz # карикатура від #Petrenko pic.twitter.com/X23tGEReXh- #Petrenko Andryi (@PetrenkoAndryi) January 23, 2020
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Народний депутат України Ілля Кива спробував побити відвідувача ресторану в Києві.
Михайло Майман, із яким зчепився нардеп Кива, вважає неприпустимим, щоб такі політики перебували в стінах Верховної Ради.
Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом від ОПЗЖ тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану.
Пізніше в мережу потрапило відео бійки з народним депутатом. Також з'явилося листування Киви з Михайлом Майманом, якого побив парламентарій.
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