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23 січня • оновлено в 22:57
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"Жертва режиму": над "побитим" Кивою познущалися в їдкій карикатурі

3.4т
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Український художник Андрій Петренко висміяв бійку скандального народного депутата від "Опозиційної платформи – За життя" Іллі Киви в київському ресторані.

Карикатуру на політика художник опублікував 23 січня на своїй сторінці в Twitter. У його роботі із сарказмом обігрується факт того, що нардеп, який побив відвідувача закладу, сам звернувся до правоохоронців із заявою про отримання побоїв.

"Кива – жертва режиму", – посміявся Петренко. Він показав одіозного народного обранця повністю забинтованим на інвалідному візку.

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Черговий скандал довколо Киви: за нього взявся генпрокурор

Киву висміяли за бійку в ресторані Києва

Киву висміяли за бійку в ресторані Києва

24 канал

Карикатура на Киву

Карикатура на Киву

twitter.com/PetrenkoAndryi

Нагадаємо, за фактом бійки було відкрито два провадження: за заявою Киви, де він проходив потерпілим, і відкрите генпрокурором Русланом Рябошапкою щодо депутата. Їх об'єднали та передали з Національної поліції в Державне бюро розслідувань.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Бійки нардепів
Особи
Андрій Петренко Ілля Кива
Місце
Україна
Теги
фотографии скандали "Опозиційна платформа - За життя" бійка
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Шизофреник Кива - икона рюзге мира в Украине! (с) Какой Кива - такой и "Русский мир!"
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