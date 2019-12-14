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14 грудня • оновлено в 14:55
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Бійка в Раді: "свободівця" терміново госпіталізували з важкими травмами

1.2т
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Народного депутата від партії "Свобода" Едуарда Леонова госпіталізували з підозрою на струс мозку, забої грудної клітини в області печінки та забоєм стопи.

Нардеп проведе в лікарні швидкої допомоги близько семи днів. Про це розповів депутат від Радикальної партії Олега Ляшка Ігор Мосійчук в своєму Telegram.

За інформацією Мосійчука, поруч з палатою, де лікується Леонов, постійно знаходяться як мінімум чотири поліцейських у цивільному.

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"Схоже, вже в понеділок Нацполіціі доведеться порушувати кримінальне провадження щодо народного депутата "Слуги народу " Андрія Богданця за хуліганство і побиття Едуарда Леонова", - написав Мосійчук.

Він нагадав, що Богданець вже був засуджений за цими статтями в 2015 році.

Едуард Леонов

Едуард Леонов

Уніан

Як повідомляв OBOZREVATEL :

  • жорстка бійка в Раді сталася між народним депутатом від "Слуги народу" Андрієм Богданцев і активістами ВО "Свобода" Едуардом Леоновим і Ігорем Мірошниченком.

  • Сутичка почалася після засідання Комітету парламенту з питань аграрної політики. Свободівці затіяли бійку, намагаючись домогтися зняття з розгляду закону про ринок землі.

  • Після бійки в ВР народний депутат від "Слуги народу" Андрій Богданець був госпіталізований в лікарню.

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Автор
Карина Бондаренко
Особа
Ігор Мосійчук
Тег
бійка
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