Сивоху збили з ніг, а примирення закінчилося бійкою з "Азовом": як минула презентація "мирного плану"

Презентація Національної платформа єдності та примирення закінчилася грандіозним скандалом. Після короткого виступу радника голови Ради нацбезпеки та оборони України Сергія Сивохи кілька десятків ветеранів АТО, активістів та членів радикальних організацій зірвали захід.

Не обійшлося без бійок та гучних висловлювань. У чому суть ідеї Нацплатформи та як її презентація закінчилася скандалом – у матеріалі OBOZREVATEL.

Що трапилося на презентації платформи?

Бійка. За участю представників різних націоналістичних організацій.

Спочатку формат презентації передбачав короткі виступи Сергія Сивохи та його помічників. Після закінчення цієї частини, запрошений модератор, ведучий Андрій Куликов спробував передати слово в зал для запитань.

В цей час ветеран АТО і представник "Азову" Сергій Тамарін з місця звернувся до Сивохи, звинувативши його у здачі українських інтересів і зраді. Також активістів стурбувала і фраза одного зі спікерів Марини Хацаюк, яка під час виступу сказала не "в" Україні, а "на" Україні.

Після декількох хвилин суперечки ведучий оголосив про завершення заходу, але учасники презентації оточили Сивоху і почали сперечатися про нещодавні його висловлювання щодо "громадянської війни" на Донбасі.

Паралельно до місця проведення презентації (конференц-хол КВЦ "Парковий") прибігли близько 4-х десятків членів націоналістичних організацій і виштовхали Сивоху із залу. Після одного з поштовхів радник глави РНБО впав і важко підвівся. Завдяки сторонній допомозі він залишив збори.

До слова, в результаті бійки постраждали й інші присутні. Наприклад, прессекретарка радника глави РНБО Марина Хацаюк, яку також штовхали під час бійки, вагітна.

Прибулі націоналісти близько 10 хвилин давали інтерв'ю ЗМІ, а потім пішли. Поліція прибула на місце події, коли всі учасники вже залишили приміщення. За інформацією OBOZREVATEL, правоохоронці відвезли частину учасників бійки у відділення поліції.

Націоналісти залишили приміщення до приїзду поліції

Поліцейський з автоматом

Прибула поліція

Сам Сергій Сивохо заявив, що ті, хто зірвав його презентацію, "хочуть не миру, а війни".

"Декому мир не потрібен. Вони хочуть війни. Бо війна – це бізнес і великі гроші. Вони зірвали презентацію, але не зупинять наш рух до миру. Ми продовжуємо нашу роботу і наш діалог. Спасибі всім, хто прийшов сьогодні! Журналістам, нашим однодумцям і партнерам!", – написав він у своєму Facebook.

Про що конкретно говорив Сивохо?

Сказати щось про формат роботи платформи зараз важко. Адже презентація була короткою і неповною. Суть ідеї спробував розповісти сам Сергій Сивохо у стислому фінальному виступі.

Основні тези такі:

Це не офіційний орган, а певний майданчик, куди запрошуються "всі, хто хоче працювати над об'єднанням країни";

Якоїсь окремої стратегії чи плану немає. Нацплатформа просить лише почати розробку ідеї;

Залучати хочуть лише тих, хто "займається гуманітарними" питаннями по обидва боки;

Треба створити якийсь "мирний хаб". Він має бути як віртуальний, так і реальний;

Дослівна цитата Сивохи: "Це просто нейтральний простір для мирних жителів з обох боків лінії зіткнення, де вони зможуть спілкуватися, вести громадські роботи або отримувати адміністративні послуги. Важливо розуміти, яким він буде і де планується створюватися. Це вирішуємо ми разом".

Пресреліз, який роздавали журналістам

Простіше кажучи – Нацплатформа не має поки конкретних ідей (або їх іще не озвучили), а є лише майданчиком. Сам Сивохо пропонує створити певний "хаб", щоправда, зрозуміти, чим саме він займатиметься – поки важкно.

Також до кінця незрозумілим є і статус організації, чи має вона юридичну силу і підтримку з боку держави.

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