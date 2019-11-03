"Бійка" Богдана з Бакановим: сплив скандальний нюанс

Інформацію про "бійку" між главою Служби безпеки Іваном Бакановим і керівником Офісу президента Андрієм Богданом запустив перший заступник голови СБУ Владислав Бухарєв.
Про це в своєму телеграм-каналі заявив журналіст і екснардеп Сергій Лещенко. Він стверджує, що "конфлікт дійсно є, але між Бакановим і його першим замом, екс-депутатом від "Батьківщини" Бухарєвим".
Іван Баканов і Андрій Богдан
"І щоб уникнути звільнення, Бухарєв вирішив налагодити відносини з Коломойським і трохи приперчити ситуацію в інформаційному просторі вкиданням про бійку Богдана та Баканова", – написав Лещенко.
Владислав Бухарєв
Ракурс
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Інформацію про "бійку", в ході якої Баканов нібито вибив зуб Богдану, поширив журналіст Станіслав Речинський. За його словами, "конфлікт" був пов'язаний із призначеннями в Службі безпеки.
Сам Богдан посміявся над чутками про бійку, показавши в мережі свої зуби.
Незабаром в ОП опублікували офіційну заяву, підкресливши, що дані про бійку є фейком.
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