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3 листопада • оновлено в 18:14
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"Бійка" Богдана з Бакановим: сплив скандальний нюанс

3.2т Читати матеріал російською

Інформацію про "бійку" між главою Служби безпеки Іваном Бакановим і керівником Офісу президента Андрієм Богданом запустив перший заступник голови СБУ Владислав Бухарєв.

Про це в своєму телеграм-каналі заявив журналіст і екснардеп Сергій Лещенко. Він стверджує, що "конфлікт дійсно є, але між Бакановим і його першим замом, екс-депутатом від "Батьківщини" Бухарєвим".

Іван Баканов і Андрій Богдан

Іван Баканов і Андрій Богдан

"І щоб уникнути звільнення, Бухарєв вирішив налагодити відносини з Коломойським і трохи приперчити ситуацію в інформаційному просторі вкиданням про бійку Богдана та Баканова", – написав Лещенко.

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Владислав Бухарєв

Владислав Бухарєв

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"Бійка" Богдана з Бакановим: сплив скандальний нюанс

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Владислав Бухарєв Іван Баканов Андрій Богдан
Місце
Україна
Теги
Служба безпеки України Офіс президента
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