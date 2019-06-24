"Бій триває": Україна здобула знакову перемогу над Росією в ПАРЄ

На засіданні в понеділок, 24 червня, Парламентська асамблея Ради Європи провалила голосування за доповідь, яка дозволила б російській делегації приїхати на червневу сесію.

Про гучну перемогу України на дебатах повідомив у Facebook глава нашої делегації в ПАРЄ Володимир Ар'єв.

"Українська делегація б'ється, як завжди. Під дикі крики російських пропагандистів, які в коридорі захлинаються в ненависті до нас. Дебати в ПАРЄ ми виграли", – поділився він.

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

Facebook Володимира Ар'єва

За словами Ар'єва, більшість країн, чиї представники взяли участь у обговоренні, стали на сторону Києва.

"Але більшість із тих, хто голосує, сидить тихо. Вони опускають очі, вони намагаються мало говорити з нами – вони розуміють, що неправі, але є директива. Люди, які вчать нас парламентаризму, самі, коли треба, виявляються слухняними виконавцями чужої волі, інструментами, а не тими, хто вирішує самостійно. Сьогодні в ПАРЄ це було видно яскраво, як ніколи", – зазначив Ар'єв.

"Бій триває. І триватиме до середи. Особливо після того, як росіяни завтра вранці зайдуть у цей зал: ми будемо заперечувати їх повноваження, як у 2014 і 2015. І так, ми, українська делегація в ПАРЄ, сьогодні єдині, як завжди. Навіть якщо сукупна політична доцільність кількох європейських столиць переїде бульдозером цінності і принципи, ми стоїмо до останнього", – підсумував нардеп.

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко поділилася подробицями. За її словами, українська делегація підготувала більше 200 поправок для того, щоб не допустити повернення Росії, однак вони були

"Олексій Гончаренко й Олена Сотник у залі поставили питання про її повернення в комітет для розгляду поправок. За це проголосували лише 52 чесних європейці, 110 проти. Приблизно такий розклад зараз у ПАРЄ, де відбувається справжня Страсбурзька змова", – розповіла Геращенко.

Парламентарій також виступила з потужною промовою в ПАРЄ, звернувшись до європейців із закликом не допустити повернення Росії. Вона підкреслила, що Кремль не виконав покладених на нього зобов'язань.

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

Facebook Ірини Геращенко

При цьому в Європі вже прозвучали і зрадницькі нотки. Так, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей виступила за зняття санкційного тиску з Росії в ПАРЄ.

Тереза Мей Российская газета

Незважаючи на докази вини Росії у катастрофі рейсу MH17 на Донбасі і гучні заяви Британії про невизнання анексії Криму, Мей сказала, що Росія повинна залишитися в Парламентській асамблеї.

"Причина в тому, що її членство в цій організації є одним із небагатьох доступних способів міжнародної спільноти залучити Росію до відповідальності за порушення нею прав людини", – пояснила вона.

Нагадаємо, у квітні 2014 року ПАРЄ ввела санкції проти РФ, позбавивши росіян права голосу. Тому російська делегація припинила участь у роботі ПАРЄ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 червня члени Парламентської асамблеї Ради Європи проголосували проти проведення дебатів на тему відповідальності Росії за несплату внесків за членство в РЄ, а також обговорення розслідування катастрофи MH17.

Віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко обурилася поведінкою представників європейських країн і заявила, що Європа готова до зняття санкцій із Росії.

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