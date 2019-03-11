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Бігає вранці та сидить на дієті: розкриті нюанси особистого життя Тимошенко

6.2тЧитати матеріал російською

Народний депутат від БЮТ, кандидат у президенти України Юлія Тимошенко багато працює, майже не відпочиває і практично весь час зайнята політикою.

Крім роботи вона ще тренується, а також проводить час зі своїми донькою та онукою, повідомляє "Українська правда".

"Коли у Юлі з'явився перший iPad ми запропонували їй встановити декілька ігор для розслаблення. Вона скептично подивилася в нашу сторону й попросила перестати дуркувати", – розповів один із колишніх членів команди Тимошенко.

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Повідомляється, що робочий день Тимошенко починається о 8 ранку і триває до 23:00 або навіть до півночі. Спить політик не менше п'яти годин на день, водночас уранці робить пробіжки територією Конча-Заспи в супроводі декількох охоронців.

На час виборів Тимошенко постійно перебуває в партійному офісі на вулиці Турівській і звідти їздить до Верховної Ради.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

У несесійний тиждень Тимошенко намагається витрачати один день на одну область, де проводить по три мітинги в трьох різних містах регіону, зустрічі з місцевими бізнесменами, активістами та редакторами місцевих видань.

"Юлію Володимирівну супроводжує її помічник Михайло Лівінський, який відповідає за її графік. Інформаційну картину дня Тимошенко допомагає скласти її політтехнолог і депутат "Батьківщини" Олександр Абдулін та прес-секретар Марина Сорока", – йдеться в матеріалі.

Люди з оточення нардепа відзначають її системність і прагматичність. У той же час політик віддає перевагу живому спілкуванню, замість соцмереж.

"Юлю можна порівняти з першими християнськими проповідниками. Тільки християни проповідують Христа, Юля проповідує Юлю. Я був свідком, як за годину розмови з нею тет-а-тет люди повністю змінювали свою думку. Вона одразу сканує і промацує тебе", – додав колишній соратник Тимошенко.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Лідер "Батьківщини" не вживає алкоголь і не палить. Може зрідка пригубити келих білого сухого вина або шампанського.

"Тимошенко дотримується дієти. На обід їй подають перетерті овочеві супи, парові котлети або варене м'ясо і легкі салати. Часто обставини змушують забути про здорове харчування – вона може перехопити цукерку на нараді або з'їсти бутерброд із вареною ковбасою, нехтуючи дієтою", – зазначено в статті.

Також Тимошенко вірна брендовому й дорогому одягу. Навіть на зустрічі з виборцями в лютий мороз вона взуває люксові туфлі на підборах.

Елітне взуття Юлії Тимошенко

Елітне взуття Юлії Тимошенко

"На важливі заходи Тимошенко любить надягати дорогі бренди Chanel і Louis Vuitton, сукні та сумки, які коштують по декілька тисяч доларів", – відмічено в публікації.

Юлія Тимошенко

Юлія Тимошенко

Як повідомляв OBOZREVATEL, опитування показало, що у Порошенка, Тимошенко і Гриценка – однакові шанси вийти в другий тур президентських виборів.

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Особа
Юлія Тимошенко
Місце
Україна
Тег
ВО Батьківщина
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Звон Владимир
Звон Владимир
Нормальная заказная статья. Ничего удивительного. Но вот как -то не верю я ей. Лет десять назад, может быть... А сейчас... Не верю
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Оба на...на Обозревателе разрешили воровку комментировать...) Времени нет...работа работа....но с внуками...есть время...шейпинг...пробежки...забавно
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Горелов Сергей
Горелов Сергей
А ведь 5 лет назад была инвалидом, не встававшим из коляски.
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Малахов Егор
Малахов Егор
Горелов Сергей, ты й до сих пор инвалид.....но это ей не мешает !
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