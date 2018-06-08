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Безвіз: що змінилося для України за рік? (відео)

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11 червня громадяни України отримали можливість подорожувати до країн Шенгенської зони за безвізовим режимом. DW підбиває підсумки першого року його дії.Запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною відкладалося стільки разів, що багатьом здавалося, що цей день вже і не настане. Утім, 11 червня 2017 року, після усунення безлічі законодавчих, бюрократичних та технічних бар'єрів, українці таки нарешті отримали довгождану змогу подорожувати до 26 країн Шенгенської зони за наявності самого лише біометричного паспорта і без необхідності оформлювати візу. Які зміни приніс Києву омріяний безвіз? Дивіться у відео:

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Тема
Deutsche Welle
Джерело
Джерело:DW
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