Безвіз не скасовується, – Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що безвізовому режиму України з Європейським союзом нічого не загрожує.

Про це він повідомив у п'ятницю, 18 серпня, під час години запитань до уряду.

"Безвіз не скасовується. Наші міжнародні колеги з Європейського Союзу, Сполучених Штатів абсолютно відверто заявляють про необхідність проведення прозорого конкурсу. Тому, звичайно, треба... Ми зараз дотримувалися всіх процедур, які прописані законодавством України. Далі питання залишається до відкритості та прозорості конкурсу", – заявив прем'єр-міністр.

Шмигаль висловив упевненість, що все буде проведено в межах чинного законодавства, і закликав дочекатися результатів конкурсного відбору керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Нагадаємо, що прозоре і те, яке відповідає критеріям обрання нового глави САП, є одним із умов надання 600 млн євро макрофінансової допомоги ЄС. Також це є одним із критеріїв із так званого механізму призупинення безвізу з боку Євросоюзу.

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