Безвіз між Україною і Японією: названі терміни

Народний депутат, співголова групи з міжпарламентських зв'язків з Японією Леонід Ємець заявив, що візовий режим між Україною та Японією буде скасований до 2020 року.

Про це він сказав під час презентації туристичної привабливості Японії, передає "Укрінформ".

"Ще два роки тому ідея скасування віз для українців в Японії звучала фантастично. Але У 2017 вже успішно проведено рік Японії в Україні, зустрічі на рівні Президента та Прем'єрів... Результатом ми побачимо значну лібералізацію візового режиму. І сподіваємося, що вже найближчі Олімпійські ігри, які відбудуться у Токіо в 2020 році, українці вже зможуть відвідати абсолютно вільно, насолоджуючись гостинністю наших друзів в Японії", - зазначив він.

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Надзвичайний і повноважний посол Японії в Україні Сумі Шигекі сподівається, що незабаром можна буде ввести прямий авіарейс між Києвом і Токіо.

"З 1 січня цього року Японія ввела полегшення процедури видачі візи українським громадянам, які відвідують Японію. Завдяки цьому у першому кварталі 2018 року Японія відвідало на 30% більше українців, ніж минулого року... Ми сподіваємося, що завдяки збільшенню кількості українців, які відвідують Японію, нам вдасться зовсім відмовитися від візових в'їзних процедур і навіть запровадити прямий рейс між Києвом і Токіо", - заявив він.

Відзначимо, Японія спростила візові вимоги для короткострокового перебування громадян України з 1 січня 2018 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Японія виділить Україні понад 500 тисяч доларів в рамках другого етапу фінансування Програми підтримки проектів безпеки людини "Кусаноне".