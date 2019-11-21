"Безвідповідально!" Депутатів попередили, що ФСБ може застосовувати методи "Джокера"

ФСБ Росії може застосовувати методи пранкера "Джокера", щоб зібрати компромат на українських політиків.

Про це попередив аналітик Комітету виборців України Денис Рибачок в програмі "Підсумки" на ObozTV. Він наголосив, що несерйозне ставлення депутатів і чиновників до своїх листувань загрожує безпеці України.

"Мене турбує, що депутати – як від "Слуги народу", так і від інших політичних сил – досить безвідповідально ставляться до листування в Telegram або соціальних мережах", – зазначив Рибачок.

Він нагадав, що самі політики, які стали жертвами розіграшів "Джокера", неодноразово підтверджували факт цих листувань.

"І це люди, які мають доступ до державної таємниці! Якщо вони дозволяють собі настільки безвідповідально ставиться до подібних речей, то чи не є це ризиком для державної безпеки?" – поцікавився експерт.

Рибачок звернув увагу, що спецслужби іноземних держав можуть використовувати отриману інформацію проти народних депутатів України.

"Якщо умовний "Джокер" володіє доступом до цієї інформації, то можна не сумніватися, що ФСБ Російської Федерації точно так само має доступ до цієї інформації", – наголосив він.

На думку аналітика, в Росії вже цілком могли зібрати компромат як на українських політиків, так і на керівників правоохоронних та інших органів.

"У цьому – ключовий ризик, – застеріг Рибачок. – При цьому ми говоримо про команду, яка приходила до влади як представники інформаційної сфери. Були дуже великі сподівання, що в плані інформаційної безпеки наша державна система стане сильнішою, а не слабшою. А зараз ми бачимо один злив за іншим. І це викликає багато запитань. Чи здатні ці люди захистити хоча би свою власну інформацію?"

ФСБ Росії може використовувати методи "Джокера" tsargrad.tv

Як повідомляв OBOZREVATEL, Telegram-канал таємничого пранкера під ніком "Джокер" з'явився 31 жовтня. Невідомий (або група невідомих) пишуть народним депутатам і чиновникам, представляючись високопосадовцями, а потім публікують листування в мережі.

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