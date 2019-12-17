Є позитив: Жебрівський прокоментував перемовини про газ у Парижі

Важлива частина зустрічі "нормандської четвірки" у Парижі – двосторонні газові перемовини між Україною та Росією – минула у форматі "домовилися продовжувати домовлятися". Але певний позитив таки є.

Таку думку в інтерв’ю OBOZREVATEL висловив ексголова Донецької військово-цивільної адміністрації, лідер політичної партії "Республіканська платформа" Павло Жебрівський.

"Чи ми чогось домоглися? Є заяви про розблокування – я його не бачу. З приємного – те, що Зеленський оголосив, що наступні газові переговори триватимуть у тристоронньому форматі: Європейський Союз, Україна й Росія. Це безумовний позитив. Це означає, що лінія поведінки чітко визначена", – підкреслив політик.

Він також різко розкритикував чергову заяву російської сторони про знижку на газ у розмірі 25% для України.

"Що ж стосується пропозиції Путіна – 25% знижки – нічого хорошого тут не бачу. Не треба нам ніяких знижок чи пільгових умов! Хай вони просто продають нам газ за тією ж ціною, що і європейським країнам мінус транспортування газу через Україну. Оце і будуть ті 25%, про які він говорить. Це не знижка, а вартість транзиту через Україну", – зазначив Жебрівський.

Політик сформулював своє бачення того, на чому мала би наполягати українська сторона у переговорах з Росією щодо транзиту газу.

"Дуже важливо, щоб Росія свій газ продавала Європі на кордоні з Україною. А вартість транспортування газу територією нашої держави обчислювалася за європейськими принципами і стандартами. Не треба нам жодних преференцій, бо ніколи москаль українцю доброго не зробить, тільки відбере. Все має бути за ринковими умовами – але однаковими для Європи і для України, яка є частиною європейської цивілізації. Це єдине, що нам потрібно", – підкреслив Жебрівський.

Політик переконаний, що наразі у збереженні транзиту газу територією України зацікавлені всі – і Європа, і Росія, і сама Україна.

"Зацікавленість у збереженні транзиту газу через Україну сьогодні зростає. Зокрема і у наших європейських партнерів. За різними оцінками, добудова "Північного потоку-2" може затягнутися на 3, 10 місяців, або й на кілька років. Тому, я так розумію, йшлося про контракт із "Газпромом" на транспортування через Україну на 3-5 років. До чого домовляться – побачимо. Загалом же, щодо газу якихось зрушень я не побачив. Як обмовився виконавчий директор "Нафтогазу": домовилися продовжувати домовлятися", – резюмував Жебрівський.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що 9 грудня у Парижі відбулася зустріч у "нормандському форматі" і перші перемовини Зеленського і Путіна. У процесі зустрічі було досягнуто домовленостей про обмін полоненими, всеосяжне припинення вогню на Донбасі, розведення військ ще у трьох точках, які визначатиме контактна група у Мінську, а також імплементацію "формули Штайнмаєра" в українське законодавство.

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