Безстроково: Україна ввела санкції проти головного пропагандиста Кремля

Україна заблокувала активи одного з головних пропагандистів Кремля - ​​генерального директора російського міжнародного інформаційного агентства "Росія" Дмитра Кісельова і заборонила йому в'їзд в країну.

Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Згідно з указом, щодо Кісельова застосовані: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова у наданні та скасування віз для резидентів іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України; інші санкції відповідатимуть принципам їхнього застосування, встановленим законом.

Санкції щодо нього введені на безстроковий термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України вперше ввела санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченка, який перебуває у міжнародному розшуку.

Також Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.

Крім того, Україна позбавила всіх державних нагород співака Йосипа Кобзона.