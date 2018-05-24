Безстроково: Україна ввела санкції проти головного пропагандиста Кремля

Україна заблокувала активи одного з головних пропагандистів Кремля - генерального директора російського міжнародного інформаційного агентства "Росія" Дмитра Кісельова і заборонила йому в'їзд в країну.
Про це йдеться в указі президента України №126/2018.
Згідно з указом, щодо Кісельова застосовані: блокування активів - тимчасове обмеження права особи користуватися і розпоряджатися майном, що належить йому; запобігання виведенню капіталів за межі України; відмова у наданні та скасування віз для резидентів іноземних держав, застосування інших заборон на в'їзд на територію України; інші санкції відповідатимуть принципам їхнього застосування, встановленим законом.
Санкції щодо нього введені на безстроковий термін.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Рада національної безпеки і оборони України вперше ввела санкції проти українського бізнесмена, власника групи компаній "Східно-Європейська паливно-енергетична компанія" Сергія Курченка, який перебуває у міжнародному розшуку.
Також Україна ввела обмежувальні заходи проти семи російських олігархів, які були включені до списку санкцій Сполучених Штатів.
Крім того, Україна позбавила всіх державних нагород співака Йосипа Кобзона.
Читайте всі новини по темі "Санкції проти Росії" на сайті "Обозреватель".