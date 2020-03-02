Колишній представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний заявив, що Росія готується до продовження агресії, яке може початися вже ближче до літа.

Своєю думкою він поділився в ефірі "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Безсмертний зазначив, що Росія активно нарощує сили на кордонах з Білоруссю і Україною і може атакувати відразу після ухвалення змін до Конституції.

Безсмертний викрив Росію в підготовці нової атаки на Донбасі 24 канал

"Очевидно, що вона готується до продовження агресії в західному (українському) напрямку. Крім того, Росія в польових умовах тримає півмільйонний контингент живої сили. З моєї точки зору, вони потримають паузу до 9 травня, завершать зміни до Конституції, і нам слід очікувати погіршення ситуації на фронті", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Росія навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну з боку Чорного моря, однак якщо Захід не покаже протидії, Кремль продовжить агресію в окупованому Криму і на Донбасі .

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