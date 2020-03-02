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2 березня • оновлено в 08:15
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Безсмертний викрив Росію в підготовці нової атаки на Донбасі: названа дата

3.2т
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Колишній представник України в Тристоронній контактній групі в Мінську Роман Безсмертний заявив, що Росія готується до продовження агресії, яке може початися вже ближче до літа.

Своєю думкою він поділився в ефірі "Радіо Свобода" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Безсмертний зазначив, що Росія активно нарощує сили на кордонах з Білоруссю і Україною і може атакувати відразу після ухвалення змін до Конституції.

Безсмертний викрив Росію в підготовці нової атаки на Донбасі

Безсмертний викрив Росію в підготовці нової атаки на Донбасі

24 канал

"Очевидно, що вона готується до продовження агресії в західному (українському) напрямку. Крім того, Росія в польових умовах тримає півмільйонний контингент живої сили. З моєї точки зору, вони потримають паузу до 9 травня, завершать зміни до Конституції, і нам слід очікувати погіршення ситуації на фронті", – попередив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній командувач військами США в Європі, генерал-лейтенант Бен Ходжес заявив, що Росія навряд чи зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну з боку Чорного моря, однак якщо Захід не покаже протидії, Кремль продовжить агресію в окупованому Криму і на Донбасі .

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Автор
Ірина Кулініч
Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Роман Безсмертний
Місце
Україна
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
500 000 в полевых условиях? Этот человек вообще представляет, о чем говорит? Он полмиллиона человек в поле видел? У украинских политиков речевая медвежья болезнь, у каждого второго. Порошенко "видел" в Донбассе 700 танков спрятанных, этот полмиллиона солдат в полях. Как эти полмиллиона кормить в поле месяцами, где они спят, а главное - зачем их там держать столько времени?
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XОЗЯИН хOXЛOB
XОЗЯИН хOXЛOB
Кристина Стефанова, рагуль вешает лапшу на уши рагулям. Всё ровно.
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