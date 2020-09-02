Безсмертний – про війну на Донбасі: протести в Білорусі можуть просунути перемогу України

Ситуація з протестами в Білорусі може зіграти на руку Україні в протистоянні з Росією. Адже саме зараз наша країна може ще більше згуртуватися із західними партнерами.

Таку думку в інтерв'ю для OBOZREVATEL озвучив представник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі у 2015-2016 і 2019 роках Роман Безсмертний. Він також підкреслив, що, відволікшись на Білорусь, Кремлю довелося в якомусь сенсі поставити війну на Донбасі на паузу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Справді, ситуація зараз така, що і "нормандський формат", і ТКГ, і сама Білорусь, і ситуація навколо неї за активної продуманої поведінки Києва можуть серйозно просунути в бік української перемоги", – вважає Безсмертний.

Колишній представник України в ТКГ додав, що для нього є очевидним той факт, що політичне керівництво Росії надовго загрузло в ситуації з Білоруссю. Адже, з одного боку, Москві дуже хочеться піти агресивною атакою на протестувальників, але, з іншого боку, це неможливо, оскільки США і Європа зайняли дуже жорстку позицію.

"Звідси активна дія України в Центральній Європі разом із поляками і литовцями дає українській стороні колосальні дивіденди в цьому плані. Вона дає можливість Україні провести білоруську тематику за руку через Раду Безпеки ООН, через ОБСЄ, через Раду Європи", – підсумував Безсмертний.

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