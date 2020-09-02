Безсмертний – про війну на Донбасі: протести в Білорусі можуть просунути перемогу України

Ситуація з протестами в Білорусі може зіграти на руку Україні в протистоянні з Росією. Адже саме зараз наша країна може ще більше згуртуватися із західними партнерами.

Таку думку в інтерв'ю для OBOZREVATEL озвучив представник України в політичній підгрупі ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі у 2015-2016 і 2019 роках Роман Безсмертний. Він також підкреслив, що, відволікшись на Білорусь, Кремлю довелося в якомусь сенсі поставити війну на Донбасі на паузу (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Справді, ситуація зараз така, що і "нормандський формат", і ТКГ, і сама Білорусь, і ситуація навколо неї за активної продуманої поведінки Києва можуть серйозно просунути в бік української перемоги", – вважає Безсмертний.

Колишній представник України в ТКГ додав, що для нього є очевидним той факт, що політичне керівництво Росії надовго загрузло в ситуації з Білоруссю. Адже, з одного боку, Москві дуже хочеться піти агресивною атакою на протестувальників, але, з іншого боку, це неможливо, оскільки США і Європа зайняли дуже жорстку позицію.

"Звідси активна дія України в Центральній Європі разом із поляками і литовцями дає українській стороні колосальні дивіденди в цьому плані. Вона дає можливість Україні провести білоруську тематику за руку через Раду Безпеки ООН, через ОБСЄ, через Раду Європи", – підсумував Безсмертний.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

також Безсмертний висловив думку, що зараз Україна не може реінтегрувати окуповані території Донбасу, тому слід співіснувати з ними.

На думку політика, слід організувати відселення жителів Донбасу, лояльних до України.

Також експредставник України в ТКГ вважає, що перемир'я на Донбасі нереальне, це всього лише інший спосіб ведення війни Росією через відволікання на Білорусь.

Крім того, Безсмертний переконаний, що аргументами, здатними вплинути на позицію Путіна щодо України, можуть бути армія, дипломатичний корпус, фінансова і банківська система, а також міжнародні організації.

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