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10 вересня • оновлено в 22:24
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Безсмертний назвав велику помилку Зеленського в обміні полоненими

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Внесення полонених українських моряків до списків на обмін було величезною помилкою президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів колишній учасник Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

Дипломат зазначив, що Росія і так повинна була видати моряків згідно з рішенням трибуналу.

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"Він (Зеленський. – Ред.) хотів зробити як найкраще, а в результаті об'єднав бажання звільнити 24 моряків та інших людей. Водночас він забув, що Росія і без того безумовно повинна звільнити моряків, тому що є відповідне рішення трибуналу. А за його невиконання передбачені серйозні санкції. Так, настануть вони не одразу. Але це могло б допомогти розширити коло союзників України і базу для тиску на Росію. Однак цей фактор був випущений з поля зору, Знову спливло слово "обмін" і моряки були включені до відповідних списків. Це була величезна помилка!" – зазначив політик.

Безсмертний додав, що через помилку з моряками Україні буде складніше звертатися в міжнародні інстанції.

"Тому що нам там скажуть – ви ж не дотримуєтесь процесу реалізації міжнародних рішень", – підкреслив він.

Обмін полоненими

Обмін полоненими

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели обмін полоненими за формулою 35 на 35. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.

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Тема
Обмін полоненими
Особи
Роман Безсмертний Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
полонені моряки військовополонені
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
Путину легко с Зеленским,почти как с Януковичем а может и легче,будет.
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Александрович Валера
Александрович Валера
Во как бывших ковбасит
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Ткаченко Олександр
Ткаченко Олександр
п. Роман Бессмертний - знаний авторитет у питаннях внутрішньої і зовнішньої політики як носій державницької політики і у даному випадку виступає з позиції пріоритету інтересів держави по відношенню до інтересів особи і особистості. Вбачаю, що саме це лежить в незгоді п. Романа з підходом президента до проблеми полонених моряків. Тобто суспільство підійшло до моменту, коли потрібно вирішувати дилему "особа для держави" чи "держава для особи". Радянська ментальність, як і ментальність всякої тоталітарної держави будується саме на пріорітеті держави, але схоже, що прийшов час визначити заново, як тепер модно говорити, "червоні лінії"
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