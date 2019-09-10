Безсмертний назвав велику помилку Зеленського в обміні полоненими

Внесення полонених українських моряків до списків на обмін було величезною помилкою президента України Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів колишній учасник Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний.

Дипломат зазначив, що Росія і так повинна була видати моряків згідно з рішенням трибуналу.

"Він (Зеленський. – Ред.) хотів зробити як найкраще, а в результаті об'єднав бажання звільнити 24 моряків та інших людей. Водночас він забув, що Росія і без того безумовно повинна звільнити моряків, тому що є відповідне рішення трибуналу. А за його невиконання передбачені серйозні санкції. Так, настануть вони не одразу. Але це могло б допомогти розширити коло союзників України і базу для тиску на Росію. Однак цей фактор був випущений з поля зору, Знову спливло слово "обмін" і моряки були включені до відповідних списків. Це була величезна помилка!" – зазначив політик.

Безсмертний додав, що через помилку з моряками Україні буде складніше звертатися в міжнародні інстанції.

"Тому що нам там скажуть – ви ж не дотримуєтесь процесу реалізації міжнародних рішень", – підкреслив він.

Обмін полоненими

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна і Росія в суботу, 7 вересня, провели обмін полоненими за формулою 35 на 35. Україні віддали всіх захоплених Росією моряків і 11 політв'язнів.

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