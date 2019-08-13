Колишній представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний назвав причину свого звільнення.

Як заявив Безсмертний в ефірі "24 каналу", президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади через "публічну позицію щодо переговорів у Мінську".

Політик також додав, що дізнався про своє звільнення з повідомлень ЗМІ.

Роман Безсмертний Скрін відео

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким звільнив Безсмертного, 13 серпня. На запит про причини такого рішення в Офісі президента заявили, що зараз "формують найбільш ефективну групу".

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