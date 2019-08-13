Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

Безсмертний назвав причину свого звільнення

1.4т Читати матеріал російською

Колишній представник України в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Роман Безсмертний назвав причину свого звільнення.

Як заявив Безсмертний в ефірі "24 каналу", президент України Володимир Зеленський відсторонив його від посади через "публічну позицію щодо переговорів у Мінську".

Політик також додав, що дізнався про своє звільнення з повідомлень ЗМІ.

Роман Безсмертний

Роман Безсмертний

Скрін відео

Нагадаємо, Зеленський підписав указ, яким звільнив Безсмертного, 13 серпня. На запит про причини такого рішення в Офісі президента заявили, що зараз "формують найбільш ефективну групу".

Новина доповнюється...

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
1
Смішно
2
Цікаво
5
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...