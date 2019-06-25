Безпрецедентні заходи: дипломат розповів про відповідь України за повернення Росії в ПАРЄ

На рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про повернення в цю структуру Російської Федерації Україна повинна відповісти комплексом конкретних дій.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Павло Клімкін відкликав посла при РЄ на консультації до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив постійний представник країни при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"У мене є багато історій про ПАРЄ... Про те, як учора вночі в порожньому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена асамблеї, який наполегливо "топив" за росіян, тому що їй було соромно за шефа... Але головне – майбутнє", – написав Кулеба.

"Моя особиста позиція така: ми повинні відповісти не тільки словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспішно, а виважено та цинічно", – наголосив він.

За словами постпреда, на консультаціях у Києві він буде займатися "фіналізацією плану подальших дій".

Повернення РФ у ПАРЄ Колаж

Кулеба зазначив, що виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи є безпрецедентним.

"Таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили в організацію. І це чіткий сигнал", – сказав він.

"Не можу точно сказати, що в підсумку буде, але точно знаю, що три ключові правила залишаються незмінними: спираємося на реальність; нас б'ють – ми б'ємо; граємо до кінця", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту й уряду.

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