Безпрецедентні заходи: дипломат розповів про відповідь України за повернення Росії в ПАРЄ

На рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про повернення в цю структуру Російської Федерації Україна повинна відповісти комплексом конкретних дій.
У зв'язку з цим міністр закордонних справ Павло Клімкін відкликав посла при РЄ на консультації до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив постійний представник країни при Раді Європи Дмитро Кулеба.
"У мене є багато історій про ПАРЄ... Про те, як учора вночі в порожньому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена асамблеї, який наполегливо "топив" за росіян, тому що їй було соромно за шефа... Але головне – майбутнє", – написав Кулеба.
"Моя особиста позиція така: ми повинні відповісти не тільки словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспішно, а виважено та цинічно", – наголосив він.
За словами постпреда, на консультаціях у Києві він буде займатися "фіналізацією плану подальших дій".
Повернення РФ у ПАРЄ
Колаж
Кулеба зазначив, що виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи є безпрецедентним.
"Таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили в організацію. І це чіткий сигнал", – сказав він.
"Не можу точно сказати, що в підсумку буде, але точно знаю, що три ключові правила залишаються незмінними: спираємося на реальність; нас б'ють – ми б'ємо; граємо до кінця", – підсумував Кулеба.
Нагадаємо:
17 травня комітет міністрів Ради Європи підтримав позицію, що всі країни-члени, зокрема Росія, повинні голосувати на виборах нового генсека в червні. Україна голосувала проти цього рішення і вважає його ганебним та спірним.
У свою чергу, глава делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв заявив, що зміна регламенту Ради Європи заради Росії призведе до підриву довіри до організації та можливої кризи в ній.
3 червня регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації про введення санкцій відносно делегацій, зокрема проти Росії.
У ніч на 25 червня асамблея прийняла резолюцію про зміну характеру санкційного механізму та запросила Росію повернутися до роботи в організації без обмежень права голосу.
Того ж дня в ПАРЄ оскаржили повноваження делегації РФ. За правилами, повноваження можуть бути заново підтверджені протягом наступних 24 годин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту й уряду.
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