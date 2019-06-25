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Безпрецедентні заходи: дипломат розповів про відповідь України за повернення Росії в ПАРЄ

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На рішення Парламентської асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) про повернення в цю структуру Російської Федерації Україна повинна відповісти комплексом конкретних дій.

У зв'язку з цим міністр закордонних справ Павло Клімкін відкликав посла при РЄ на консультації до Києва. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив постійний представник країни при Раді Європи Дмитро Кулеба.

"У мене є багато історій про ПАРЄ... Про те, як учора вночі в порожньому коридорі ПАРЄ плакала помічниця одного члена асамблеї, який наполегливо "топив" за росіян, тому що їй було соромно за шефа... Але головне – майбутнє", – написав Кулеба.

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"Моя особиста позиція така: ми повинні відповісти не тільки словом, а комплексом конкретних дій. Відповісти не емоційно і поспішно, а виважено та цинічно", – наголосив він.

За словами постпреда, на консультаціях у Києві він буде займатися "фіналізацією плану подальших дій".

Повернення РФ у ПАРЄ

Повернення РФ у ПАРЄ

Колаж

Кулеба зазначив, що виклик посла на консультації щодо майбутніх параметрів участі України в Раді Європи є безпрецедентним.

"Таке ми робимо вперше з 1995 року, коли вступили в організацію. І це чіткий сигнал", – сказав він.

"Не можу точно сказати, що в підсумку буде, але точно знаю, що три ключові правила залишаються незмінними: спираємося на реальність; нас б'ють – ми б'ємо; граємо до кінця", – підсумував Кулеба.

Нагадаємо:

Як повідомляв OBOZREVATEL, українська делегація оголосила бойкот ПАРЄ через Росію. Також члени делегації терміново звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту й уряду.

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Особи
Дмитро КулебаПавло Клімкін
Місце
Україна
Теги
ПАРЄРосіяМіністерство закордонних справ УкраїниполітикаПорада Європи
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Не знаю где увидел плакающую дуру этот идиот А вот весь мир вчера ржал над Геращенкой...которую прилюдно...при Скабеевой послал французский полицейский)))))))))))))))))))))))))))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей, Я вообще то думал что дура Геращенко останется навсегда символом упадка на колени...Ан нет...она сама себя переплюнула...прося помощи у полицая на французском языке и получив в ответ посыл на три буквы...на том же французском)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Предлагаю пойти на самые радикальные меры: 1) всем составом делегации сложить с себя полномочия представителей Украины в ПАСЕ; 2) внести изменения в Конституцию, вычеркнув и предав анафеме пассаж о курсе страны на вхождение в ЕС; 3) спеть хором "Путин (Меркель, Макрон, далее - по списку) ла-ла-ла!" и наложить по куче под каждым посольством (торговым центром, рестораном… ) стран-предателей; 4) устроить самосожжение Климкина Берёзой на Майдане; 5) вновь сформированной делегации Украины в ПАСЕ взять у МВФ кредит в 10 миллиардов и на оставшиеся после распила деньги перекупить всех, кого купила Россия; 6) повторно спеть "ла-ла-ла", усесться на берегу Днепра и ждать, пока мимо поплывут трупы врагов… :)
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ангеловський Володимир, и не думайте, что мне доставляют радость неудачи Украины - они печалят меня неимоверно. И приводят в бешенство - как можно подобных идиотов и профанов отправлять в Европу отстаивать интересы Украины??? Это же позорище. Потому и результаты такие.
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ангеловський Володимир, очень даже может быть. Во всяком случае, второй день уже трусит мелкой дрожью, когда наблюдаю по телевизору за поведением украинской делегации на Парламентской Ассамблее Совета Европы…
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CARGO 100
CARGO 100
... "финализацией плана дальнейших действий". Этож надо такое ляпнуть ...Да и чё им заниматься? Финал уже рядом, встречайте ...
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