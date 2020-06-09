Тільки за 2019 рік в Україні зареєстровано 160 675 дорожньо транспортних пригод з постраждалими, у яких загинуло 3454 та травмовано 32 736 людей. Кілька десятків українців гинуть у ДТП щотижня. 34% аварій трапляються через перевищення швидкості.

17 жовтня 2019 Верховна Рада ухвалила законопроєкт №1061, який запроваджує обов'язковий аудит безпеки автомобільних доріг загального користування. Чинності він набрав у травні цього року.

Мета закону - безпека дорожнього руху й інтеграція автошляхів України в міжнародну мережу доріг із високим рівнем безпеки та значне зниження рівня аварійності на дорогах загального користування.

Ми працюємо над розбудовою інфраструктури безпеки, запровадженням аудиту безпеки доріг і сучасних стандартів безпеки. Обов’язковий аудит розпочнеться з 2021 року для міжнародних доріг та з 2022 року – для національних. Цей час потрібен, щоб підготувати кваліфікованих аудиторів. Створюється система підготовки аудиторів, встановлюються вимоги до них. Аудит безпеки автомобільних доріг дозволить проєктувати та будувати безпечні дороги.

Якщо взяти наприклад Швецію, вони ще в 1997 році затвердили програму з підвищення безпеки дорожнього руху. І попри збільшення кількості транспортних засобів, число загиблих на дорогах у Швеції скоротилося. Фахівці стверджують, ключем до успіху концепту став розгляд транспортної мережі як цілісної системи. Те саме ми хочемо впровадити й в Україні.

Ідея полягає в тому, щоб закласти аспекти безпеки в саму систему дорожнього руху і враховувати їх під час планування, проектування та будівництва інфраструктурних проектів. Сьогодні в Швеції один із найнижчих у світі показник смертності на дорогах на душу населення — 25 осіб на 1 мільйон жителів. В Україні - на мільйон жителів припадає близько 78 смертельних випадків у результаті ДТП.

Діджиталізація й автоматизація допомагають суттєво підвищити безпеку дорожнього руху. Про необхідність запровадження системи автоматичної фотовідеофіксації дорожнього руху в Україні говорили ще з 2010 року. Перший крок вже зроблений. З 1 червня в Україні запрацювали 45 відеокамер системи автоматичної фотовідеофіксації порушень правил дорожнього руху.

На перших етапах фіксуватиметься перевищення встановленої швидкості руху. Далі, поступово система фіксуватиме й інші порушення ПДР. Зокрема, проїзд на заборонений сигнал регулювання дорожнього руху, порушення правил зупинки, стоянки, а також установленої для транспортних засобів заборони рухатися смугою для маршрутних транспортних засобів, тротуарами чи пішохідними доріжками, виїзд на смугу зустрічного руху.

Що наразі зроблено:

на дорогах Київської області встановлено 25 комплексів автоматичної фіксації (КАФ). Ще 20 камер працюють у столиці. Вони розміщені на ділянках, де фіксувалась концентрація ДТП;

5 КАФів будуть встановлені у Львівській області;

220 комплексів автоматичної фіксації буде встановлено на дорогах з найвищою концентрацією ДТП. Вже погоджено 41 місце для 58 камер: 2 – у Вінницькій області, 1 – у Волинській, 1 – у Житомирській, 2 – у Закарпатській, 2 – у Запорізькій, 2 – у Харківській, 2 – у Черкаській, 1 – у Рівненській, 2 – у Тернопільській, 3 – у Одеській, 2 – у Івано-Франківській та 21 – у Львівській;

закуплений центр обробки даних і облаштовані робочі місця;

доопрацьовано програмне забезпечення для обстежень щодо комплексної системи захисту інформації;

"Укрпошта" уклала договори, необхідні для доставки постанов про притягнення відповідальності порушникам. Та отримала першу партію штрафів для порушників - 2400 адмінпостанов, які вже доставляють адресатам.

За 2 дні з початку запуску системи кількість перевищень дозволеної швидкості у Києві та в Київській області на ділянках де встановлені комплекси автоматичної фіксації знизилася майже на 40% - з 57880 випадків до 34176.

Також одна з цілей – доопрацювання "Програмного забезпечення комплексу відеофіксації транспортних засобів із розпізнаванням номерних знаків і перевіркою за розшуковими реєстрами "ВІДЕОКОНТРОЛЬ-Рубіж".

Фотовідеофіксація порушень ПДР - не єдиний крок до безпечних доріг і врятованих життів, але він важливий. За Державною програмою підвищення рівня безпеки дорожнього руху в Україні, посилили підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій і Національної поліції України. Вони постійно працюють із новим обладнанням, щоб у разі ДТП врятувати якомога більше людей.

Також у цьому році ми плануємо облаштування об’єктів дорожньої інфраструктури, а саме:

встановлення комплексів зважування у русі (WIM);

облаштування пішохідних переходів з найбільшою концентрацією дорожньо-транспортних пригод, у тому числі пішохідних переходів на різних рівнях ;

обладнання нерегульованих пішохідних переходів на дорогах з інтенсивним рухом світлофорами “на вимогу” та освітленням з використанням автономного електрозабезпечення;

влаштування розв’язок кільцевого типу з малим або середнім розміром центрального острівця;

ліквідацію місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю шляхом запровадження інженерних рішень для зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод;

влаштування амортизаційних пристроїв (демпферні системи) на автомобільних дорогах державного значення поза межами населених пунктів.

Мета, яка поставлена перед державою - знизити загибель людей на дорогах України в два рази за найближчі п’ять років. Насамперед за рахунок покращення дорожньої інфраструктури, нової якості навчання водіїв та контролю за складанням іспитів і використання найновіших технологій контролю за безпекою дорожнього руху.

Ми прагнемо європейського рівня безпеки в Україні. Ми відновлюємо автошляхи не для перегонів, а безпечної та комфортної їзди.