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7 грудня • оновлено в 20:16
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Антон Малиновський
Антон Малиновський
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Безглуздо й небезпечно: ідея Зеленського про стіну на Донбасі може розв'язати руки Росії

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Президент Володимир Зеленський обіцяє відгородити окупований Донбас стіною. До такого кроку Україну може підштовхнути провал переговорів із Росією, які пройдуть уже 9 грудня.

При цьому багато експертів скептично ставляться до ідеї нової стіни. Довго, дорого і малоефективно. Що ж насправді хоче глава держави і який план Б для ОРДЛО розбирався OBOZREVATEL.

Головне:

  • У разі провалу переговорів у "нормандському форматі", Зеленський має намір відгородитися від окупованого Донбасу стіною;

  • Експерти вважають, що стіна не допоможе вирішити питання війни;

  • Також вони впевнені, що такі заходи розв'яжуть руки Росії і дадуть їй ресурси для дестабілізації ситуації в Україні;

  • Крім того, створення стіни може вдарити по моралі жителів Донбасу.

Що за ідея зі стіною?

5 грудня, будучи в Лондоні, помічник Зеленського Андрій Єрмак виступив із заявою, що в разі провалу переговорів у "нормандському форматі" і незгоди Росії мирно вирішувати конфлікт, президент має намір відгородитися від непідконтрольного Донбасу "стіною не в фігуральному сенсі".

"У нас є план Б. Якщо ми не побачимо сьогодні готовності з боку Росії йти до мирного процесу, до виконання Мінських домовленостей, з чітко визначеним терміном, то будемо тоді не в фігуральному плані будувати стіну і жити далі", – сказав він.

Так, країна буде жити в форматі замороженого конфлікту. Однак, як це допоможе вирішити питання війни і чим саме допоможе стіна, Єрмак не сказав.

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Володимир Зеленський і Андрій Єрмак

Швидше мінус, ніж плюс

Експерти вважають, що такий захід ніяк не допоможе вирішити військовий конфлікт. Як мінімум тому, що велика частина втрат ЗСУ походить від обстрілів артилерією, вважає ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб Георгій Тука.

"У приклад наводять стіну, яка вибудувана уздовж Палестини в Ізраїлі або стіну, яка будується між Сполученими Штатами і Мексикою. Але це все абсолютно не відповідає реаліям, в яких живемо ми. По-перше, жодна стіна не гарантує безпеку, тому що більше 80% втрат ЗСУ це втрати від артилерійських і мінометних обстрілів, від яких не захистить жодна стіна", – розповів у коментарі OBOZREVATEL експерт.

Говорячи про досвід того ж Ізраїлю і Палестини, зведення стіни мало двоїсті наслідки. З одного боку, зменшилася кількість терактів, які здійснювали смертники, але з іншого уряд Ізраїлю було розкритиковано на міжнародному рівні. Та й сама стіна є досить символічною перешкодою, адже сотні жителів палестинських сіл нелегально перебираються через неї в спробах знайти в Ізраїлі роботу.

Стіна на кордоні допоможе мало

Стіна на кордоні допоможе мало

Більше того, огородження від Донбасу може призвести до негативних наслідків, адже тоді, на думку Туки, у Росії звільняться ресурси, які вони відправляли на стримування лінії фронту. А значить, у них буде більше можливостей здійснювати провокації і проводити приховану агітацію на території України.

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"Звільнений ресурс Росія буде витрачати не на розвиток Криму, не на розвиток Донбасу, не на розвиток Сибіру, а на продовження дестабілізації ситуації всередині нашої держави. На просування сил Медведчука, на вчинення різних інформаційних операцій. Адже головна мета Путіна це не шматок Донецької області, а вся наша держава", – поділився Тука.

Думка про те, що провокації триватимуть, підтримує і військовий експерт Ігор Козій. Він упевнений, що Росія не зацікавлена в закінченні війни, а значить, буде і далі підкидати свої сили.

Дивіться відео на тему:

Спочатку визнати Донбас окупованим

Для того, щоб ідея втілилася в життя максимально адекватно, необхідно спершу на міжнародному рівні визнати Донбас окупованою територією, вважає Ігор Козій. Щоправда, і це не дає жодних гарантій – адже стабільність лінії розмежування залишається під питанням.

"На мій погляд сьогодні більш важливо визнати, що ці території окуповані Російською Федерацією. І подавати їх під таким соусом. Так, тоді ми можемо якимось чином захиститися. Більш-менш стабільна ситуація на кордоні зараз, по лінії розділу. Але це зовсім не означає, що вона і далі буде такою ж стабільною", – прокоментував OBOZREVATEL експерт.

Ці заходи не вирішують питання кардинально і дозволяють лише на якийсь час заморозити конфлікт, вважає Козій. Крім того, зведення стіни може сильно вдарити по моралі жителів, які перебувають у цій зоні.

Виходячи з тієї невеликої кількості інформації, яку озвучив Єрмак, і тих прогнозів, які зробили експерти, можна зробити висновок, що будівництво стіни (неважливо буквальної чи ні) не є грамотним рішенням війни на Сході. У такий спосіб можна отримати ще більший розкол у суспільстві і навіть негативне ставлення на міжнародному рівні.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Ексклюзив
Особа
Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Донбас війна Росія - країна-агресор
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Савченко Александр
Савченко Александр
40 % потерь xoxлобыдла - походы за буряковкой по собственным минным полям ! 15 % - растапливание буржуйки гранатой РП-5 ! 19 % - стрельба из " Молота" ! 20 % - поругались в блиндаже ! 6 % - ответил за базар ! Ведь и раньше, по словам Тымчука - потерь нет, да и сейчас - что-то прилетело, шарахнуло - и нет воена света. Вся Винница на коленях встречает очередной труп. А в это время , "борты", тащат в Куийев, Запорожье, Днепропетровск - очередную партию калек. И в эту секунду, когда Украина от них отказалась, вступают волонтеры : Дайте военам : покушать, попить, памперсы, лекарства, аппаратуру и инструменты для операционных, бинты , одежду... Вислоухие, вы ваще охренели ??!! Вы хотите Крым и Донбасс, а об своих "военов света" - вытираете ноги ?? Вас хватает только подвывать на обозе ! И ни один "патриот" прячущийся под ником , не пошел воевать в АТО ! Ссыкливое дерьмо - гавкающее из под дивана. Тихо гавкающее, шоб военком не услышал....
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Pogursqiy Ivan
Pogursqiy Ivan
Савченко Александр, москалю всраний лаптєносний. Ти шо дєлаєш здєся? Лижи пуцьку.
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Зворыгин Максим
Зворыгин Максим
Никогда не будет Единого мнения !! Никогда ВСЕМ не угодишь Любое решение вызовет возмущение Я русский с Донбасса за то чтоб или Путин уступает ил Зеленский до конца срока больше Вообще эту тему не подымает!! Пускай сами содержат территории с заложниками
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