"Безглуздо": екс-міністр розвіяв ілюзії щодо України в НАТО

Колишній прем'єр-міністр України, екс-міністр оборони Юрій Єхануров, впевнений, що на сьогоднішній день Україна не стане членом Північноатлантичного альянсу, але з НАТО необхідно працювати.

У той же час, Україна в цій ситуації не зможе зберегти позаблоковий статус, тому що у неї є ворог, заявив він в ефірі телеканалу NEWSONE.

"Ситуація склалася так, що Україні не вдасться бути позаблоковою, тому що ми маємо ворога. Давайте будемо реалістами, про яке НАТО можна говорити? Говорити про формальний вступ в НАТО безглуздо. Хто нас туди візьме? Інша справа, що ми повинні стандарти НАТО прийняти, працювати з ними, проводити навчання", - зазначив політик.

На його думку, військова наука в Україні не розвивається і погано фінансується.

"Україна брала участь в навчаннях в Німеччині і зайняла восьме місце з восьми. Тому що системи управління нікуди не годяться, гроші у військову науку не вкладаються. Це означає, що військовий збір, який ми всі платимо не йде військовим", - зазначив колишній прем'єр .

У цій ситуації, за словами Єханурова, необхідно в подальшому орієнтуватися саме на військовий ринок і розвивати науку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Петро Порошенко заявив, що мріє про вступ України до Європейського союзу і НАТО до 2030 року.