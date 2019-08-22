Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Безглуздий набір букв!" У МЗС Росії скандально відреагували на заяву Зеленського

5.9т Читати матеріал російською

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало реакцію президента України Володимира Зеленського на можливе повернення РФ в об'єднання країн G8.

Представниця російського МЗС Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook заявила, що українському президенту "підсунули безглуздий набір букв" і вона "готова його консультувати".

"Буду Вас по-братськи періодично консультувати, доки Ви не укомплектували МЗС України. Бо якось ніяково навіть: начебто, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи", – дозволила собі висловитися щодо президента російська дипломатка.

Зокрема, Захаровій не сподобалася позиція, що звільнення громадян України, які перебувають у російських в'язницях і СІЗО, стануть "справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії".

Марія Захарова

Марія Захарова

infox.ru

Новини
"Договірняк із РФ?" Українці рознесли Зеленського через мовчання щодо G8

"Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини – середовищем, де цей засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову зайняти своє місце в порядку дипломатії", – висловила свою точку зору Захарова.

Також російська дипломатка заявила, що чекає сигналів від Володимира Зеленського "не в соцмережах, а в реальності".

"Безглуздий набір букв!" У МЗС Росії скандально відреагували на заяву Зеленського

Як писав OBOZREVATEL:

  • Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

  • Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

  • Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

  • У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

  • Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Особи
Володимир Зеленський Марія Захарова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
6
Коментарі
28
5
Смішно
9
Цікаво
0
Сумно
6
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Этот волнистый попугайчик, Захарова имеет несколько десятков московитских мантр, которые произносятся ей, в ответ на различные международные события.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
a alexeyon
a alexeyon
о какой дипломатии эта геббельсовская прошман..ка захарова говорит или пишет? к этому ватному недоразумению,кто то серьезно относится ?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
kiy Valeriy
kiy Valeriy
ось він рівень міжнародного спілкування для зє. це ж треба так вміти за короткий термін положити своє его під чумну захарову
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...