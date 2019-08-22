"Безглуздий набір букв!" У МЗС Росії скандально відреагували на заяву Зеленського

Міністерство закордонних справ Росії розкритикувало реакцію президента України Володимира Зеленського на можливе повернення РФ в об'єднання країн G8.

Представниця російського МЗС Марія Захарова на своїй сторінці у Facebook заявила, що українському президенту "підсунули безглуздий набір букв" і вона "готова його консультувати".

"Буду Вас по-братськи періодично консультувати, доки Ви не укомплектували МЗС України. Бо якось ніяково навіть: начебто, знову ж по-братськи, хотіли нас потролити, а вийшло як завжди, хоча і по-братськи", – дозволила собі висловитися щодо президента російська дипломатка.

Зокрема, Захаровій не сподобалася позиція, що звільнення громадян України, які перебувають у російських в'язницях і СІЗО, стануть "справжнім серйозним сигналом світу про те, що Росія готова знову зайняти своє місце в порядку денному високої дипломатії".

Марія Захарова infox.ru

"Дипломатія є засобом здійснення зовнішньої політики держав. А ось міжнародні відносини – середовищем, де цей засіб, цей інструмент застосовується. Тому держава не може "знову зайняти своє місце в порядку дипломатії", – висловила свою точку зору Захарова.

Також російська дипломатка заявила, що чекає сигналів від Володимира Зеленського "не в соцмережах, а в реальності".

Як писав OBOZREVATEL:

Трамп заявив, що виступає за повернення Росії до "Великої вісімки", звідки її виключили після анексії українського Криму.

Його ідею в телефонній розмові підтримав Макрон. Лідери домовилися покликати Путіна на наступний саміт у 2020 році.

Французький президент також сказав, що питання про повернення Росії у формат G8 і "реанімації" відносин між Росією і ЄС залежить від прогресу у врегулюванні "української кризи".

У МЗС Росії у відповідь на цю інформацію заявили, що "чекають конкретних пропозицій".

Проти повернення Росії висловилися канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон.

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