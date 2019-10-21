Без виклику сторін: суд відкрив провадження у справі Кличка проти Богдана

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом мера столиці Віталія Кличка до керівника Офісу президента України Андрія Богдана.

Як повідомляє пресслужба установи, суд розглядатиме зазначений позов за правилами спрощеного позовного провадження без повідомлення та виклику сторін.

Як відомо, позов був поданий через звернення Богдана до уряду з листом про внесення президенту подання про звільнення Кличка з посади голови КМДА. Позивач просить суд визнати дії глави ОП протиправними та такими, що вчинені з перевищенням наданих повноважень.

Андрій Богдан та Віталій Кличко КП в Україні

Раніше судом було відкрито інше провадження за позовом Віталія Кличка до Кабінету Міністрів України та глави уряду Олексія Гончарука. Засідання у ньому призначено на 31 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Віталій Кличко "розніс" закон "Про столицю", зазначивши, що він може нашкодити місцевому самоврядуванню і децентралізації.

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