"Без війни і в Європі": Зеленський дав гучні обіцянки українцям

Президент України Володимир Зеленський на саміті Україна-ЄС висловив надію, що до наступної аналогічної зустрічі наша країна вже буде в Євросоюзі, а через рік закінчиться війна на Донбасі.

Із такими заявами він виступив перед учасниками заходу у понеділок, 8 липня (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Це з 1997 року вже 21 саміт у цілому, але перший для мене особисто. Кажуть, що новачкам щастить. Я і моя команда налаштовані діяти швидко і ефективно. Так що, можливо, 22-й саміт нам і не знадобиться, тому що Україна вже буде невід'ємною частиною Європи", – заявив він.

Володимир Зеленський

Зеленський також розповів про свої плани щодо врегулювання конфлікту з Росією на Донбасі. Відповідаючи на питання про перші кроки, президент одним із моментів позначив питання пенсій і соцвиплат.

Так, він нагадав, що для отримання пенсій в Україні переселенці з окупованих територій не повинні перебувати там більше 60 днів.

"Ми запропонували наступний крок: давайте розширимо можливість людям бути людьми. Ми запропонували термін в один рік, хоча я дуже сподіваюся, що через рік у нас вже не буде цієї війни", – сказав Зеленський.

Крім того, він висловив думку, що необхідно спростити порядок ввезення продуктів на окуповані території.

"Тут у нас дуже проста пропозиція. Треба, щоб у нас був перелік продуктів, які не можна провозити, а не навпаки", – пояснив президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський пообіцяв у вересні 2019 року вирішити проблему з транзитом газу з Росії.

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