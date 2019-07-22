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Без варіантів: Разумков зробив гучну заяву про амністію для терористів "Л/ДНР"

1.9т Читати матеріал російською

Амністія не може поширюватися на учасників незаконних збройних формувань на Донбасі.

Таку заяву про терористів "Л/ДНР" зробив лідер партії "Слуга народу" Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова" у понеділок, 22 липня.

"Якщо ми говоримо про амністію для бойовиків, людей, які замішані у військових злочинах, я думаю, що іншого варіанту бути не може - ніякі амністії в даному плані не поширюються ні в Україні, ні за кордоном", - заявив він.

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Дмитро Разумков

Дмитро Разумков

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, за даними ЦВК "Слуга народу" матиме більшість у Верховній Раді 9-го скликання - близько 250 місць.

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Теми
Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Дмитро Разумков
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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