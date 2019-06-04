Скандалів не уникнути: вибори до Ради під загрозою

Підготовка до дострокових виборів у Верховну Раду зіткнулася з низкою проблем. Часу лишилося мало, є труднощі із закупівлями та виготовленням бюлетенів.

Чи впорається Центральна виборча комісія і чи є загроза зриву кампанії — з'ясовував OBOZREVATEL.

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Центральна виборча комісія у стислі терміни готується до дострокових парламентських виборів;

Проблем відразу кілька: немає часу на закупівлі, а також виготовлення бюлетенів; Крім того, Конституційний Суд розглядає позов про незаконність указу президента Володимира Зеленського;

Ідея з розпуском парламенту нарвалася на критику багатьох експертів із конституційного права.

Юристи і члени ЦВК сходяться на думці, що вибори все ж відбудуться. Але наявна правова колізія, адже для того, щоб виконати закон, його треба порушити;

Часу немає

Нинішня дострокова парламентська кампанія вже стикається із величезною кількістю організаційних та юридичних проблем. Вони почалися безпосередньо після оголошення про розпуск Верховної Ради.

На думку багатьох юристів, президент Володимир Зеленський не мав конституційного права розпускати парламент. Коаліція офіційно розпалася 17 травня, відповідно, у нардепів з'явилося 30 днів на її формування. Згідно із законом, протягом цього терміну ніхто не може розпускати Раду.

Зеленський же поскаржився на нібито фактичну відсутність коаліції ще з 2016 року, коли в ній залишилися дві фракції — "Народний фронт" і Блок Петра Порошенка.

Указ про проведення виборів офіційно набув чинності 23 травня, кампанія почалася 24-го, а самі вибори відбудуться 21 липня. У такі стислі терміни ЦВК має повністю провести весь процес — від формування ОВК і ДВК, а також реєстрації мажоритарників і партій, до проведення самого голосування.

У даній ситуації можна виділити кілька загроз нинішньому виборчому процесу.

Володимир Зеленський

Бюлетені — їх можуть просто не встигнути надрукувати. Всього їх потрібно близько 60 мільйонів. 30 мільйонів на мажоритарні округи, а також загальнонаціональний список.

Про цю проблему, зокрема, згадував і заступник голови ЦВК Євген Радченко під час нещодавньої прес-конференції. За його словами, бюлетенів для голосування треба опублікувати вдвічі більше за короткий термін. Справа ця недешева, близько 290 мільйонів гривень.

"Разом з тим закон передбачає дуже стислі терміни. Це 17 днів на виготовлення. Згідно із законом, ЦВК затверджує форму і зміст бюлетеня лише за 24 дні до виборів. А з такою сумою закупівлі мінімальна тривалість тендерної процедури становить 48 днів", — сказав заступник голови ЦВК.

У Комісії виникне ще більше проблем, перш за все з видом і форматом бюлетеня. Ще одне питання — інформаційні плакати про партії, які мають бути на території виборчих дільниць. Їхня підготовка відбудеться впритул до виборів.

За словами члена ЦВК Ірини Єфремової, Комісія налаштована провести вибори, незважаючи на всі проблемні моменти. Наразі обговорюється альтернативний сценарій — необхідні закупівлі відбудуться без тендерів.

"Якби Верховна Рада проголосувала закон про державні закупівлі, це б значно спростило життя ЦВК. Щоправда, Комісія відразу ж після указу президента заявила, що є проблеми. Ми шукаємо виходи із ситуації, пройшла робоча група на рівні Кабінету міністрів, де прораховувалися всі варіанти. З'явилася ідея не проводити тендер, а зробити закупівлі за договорами. Там знайшли взаєморозуміння, такий указ є, але він не зареєстрований Міністерством юстиції", — розповіла Єфремова у коментарі OBOZREVATEL.

Таким чином у ЦВК планують врятувати ситуацію. Раніше експерт із конституційного права Юлія Кириченко роз'яснила всю складність парламентських виборів 21 липня.

"Члени ЦВК в будь-якому разі зобов'язані провести вибори. Підписавши указ, президент поставив їх у незручне становище. І незважаючи на проблему із закупівлями, іншими організаційними моментами, вони мають проводити ці вибори, можливо, нехтуючи нормами виборчого законодавства. Не виключено, що пізніше і їхню роботу перевірятимуть на предмет порушень", — пояснила вона.

Конституційний Суд може скасувати вибори?

КСУ розгляне звернення 62 народних депутатів уже 4 червня. Йдеться про подання фракції "Народного фронту", де народні депутати закликали суд переглянути указ про достроковий розпуск парламенту.

Це рішення вже спровокувало правову колізію. Додаткові проблеми можуть виникнути і в тому разі, якщо КСУ визнає вибори незаконними. За словами начальника головного територіального управління юстиції Києва Станіслава Куценка, процедура оскарження указу триває, але наразі зупинити виборчий процес неможливо.

"За процедурою, спочатку Верховний суд України встановлює, чи на законних підставах було видано указ. А потім Конституційний суд встановлює, чи був він легітимним. Це фактично два етапи", — зазначив представник Мін'юсту.

"Другий етап, коли Конституційний суд встановлюватиме відповідність президентського указу законодавству, може бути довгим процесом — більш ніж 60 днів. Якщо рішення Конституційного суду буде до дати проведення виборів, виборчий процес буде зупинено. Якщо після — це вже не матиме жодного значення", — повідомив чиновник.

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Раніше ж Верховний суд відмовився відкривати провадження за позовом проти президента Володимира Зеленського. Там право ухвалити рішення повністю переклали на КСУ.

"Конституційний Суд може призупинити хід виборчої кампанії, але не указ президента. Тут колізія така виходить, і яке рішення ухвалить КСУ своєю більшістю, сьогодні передбачити не можна", — пояснила член ЦВК Ірина Єфремова.

Дійсно, багато юристів сходяться на думці, що незважаючи на проблеми із закупівлями, а також розгляд процесу у Конституційному Суді — вибори, ймовірно, зривати ніхто вже не буде.

"Я думаю, вибори відбудуться, але вони будуть дуже погано підготовлені і з численними порушеннями виборчого процесу (чисто з об'єктивних причин). Це, зі свого боку, дозволить оскаржити їхні результати в адміністративних судах. Можна прогнозувати два наступних сценарії: КСУ скасовує указ президента як неконституційний — тоді вибори відбуваються так, як було заплановано — у жовтні; Верховна Рада України терміново вносить зміни до закону про вибори і коригує всі тимчасові терміни, про які говорила ЦВК", — прокоментував OBOZREVATEL юрист Олександр Марусяк.

Щоправда, і в самій ЦВК зараз ситуація не проста. Член Комісії Тетяна Юзькова заявила, що не голосуватиме за рішення комісії щодо дострокових виборів, оскільки відповідний указ президента Володимира Зеленського оскаржили у суді. Вона ухвалила таке рішення у зв'язку з тим, що наразі законність указу оскаржується у Верховному суді, а конституційність — у Конституційному суді.

Зокрема Юзькова уточнила, що не має наміру голосувати за рішення комісії, спрямоване на реалізацію указу. До слова, Тетяна Юзькова пройшла до складу ЦВК за квотою Радикальної партії Олега Ляшка, який наразі перебуває в опозиції до Володимира Зеленського.

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