Новини Реклама
4 вересня • оновлено в 19:40
МоваЯзык
Блоги Світ

/ Політика

Без російських танків в Києві: названо спосіб захоплення України

6.4т Читати матеріал російською

Захід може віддати Кремлю політичний контроль над Україною.

"Можливість реалізації такого сценарію існує", – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

В контексті побоювань, висловлених журналістом Віталієм Портніковим ("Путін чекає, що у відповідь на припинення війни західні лідери віддадуть йому всю Україну цілком, а не лише Донбас") заступник міністра сказав: "Я погоджуся з таким формулюванням".

Новини
"Київ — російське місто": Стрєлков образив українців і замарив новим захопленням

"Для цього зовсім не обов'язково вводити російські танки до Києва. Досить привести до влади антиукраїнський, а точніше, васальний Кремлю політичний істеблішмент", – зауважив він.

Російські танки на параді

Російські танки на параді

rusvesna.su

Як зізнався Тука, "якщо півроку тому я був упевнений в тому, що цього статися не може, то зараз у мене такої впевненості немає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" по Україні в Парижі. Захід заплановано на найближчий час.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Георгій Тука
Місце
Україна
Тег
нормандський формат
Поділитися у Facebook
7
Коментарі
43
7
Смішно
6
Цікаво
37
Сумно
7
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Н Олег
Н Олег
б@ндеры шото заподозрили .... раньше они бесстрашно наскакивали на русских (благо те за поребриком), науськивая украинцев ..... а таперь со страхом озираются на етих самых смирных "xox'лов" ---- шо те ишшо удумают?....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Ну тут всё просто: нынешний режим, который Тука называет антиукраинским и вассальным, дал этому птенцу гнезда петрова, пинка под зад, вот он и начинает рассуждать про измену, ничего личного как говорится.
Показати коментар повністю
Відповісти
2
1
Колорад Ваня
Колорад Ваня
И ведь возразить будет нечего, иначе, заставят отдавать долги, а это для xoxлoв еще хуже, чем "политический контроль Кремля".
Показати коментар повністю
Відповісти
3
0

Блоги / думки

ads pixel