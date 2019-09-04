Без російських танків в Києві: названо спосіб захоплення України

Захід може віддати Кремлю політичний контроль над Україною.

"Можливість реалізації такого сценарію існує", – сказав OBOZREVATEL заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука.

В контексті побоювань, висловлених журналістом Віталієм Портніковим ("Путін чекає, що у відповідь на припинення війни західні лідери віддадуть йому всю Україну цілком, а не лише Донбас") заступник міністра сказав: "Я погоджуся з таким формулюванням".

"Для цього зовсім не обов'язково вводити російські танки до Києва. Досить привести до влади антиукраїнський, а точніше, васальний Кремлю політичний істеблішмент", – зауважив він.

Російські танки на параді rusvesna.su

Як зізнався Тука, "якщо півроку тому я був упевнений в тому, що цього статися не може, то зараз у мене такої впевненості немає".

Як повідомляв OBOZREVATEL, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що Німеччина і Франція планують провести саміт в "нормандському форматі" по Україні в Парижі. Захід заплановано на найближчий час.

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