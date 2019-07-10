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"Без Росії неможливо": Медведчук зробив скандальну заяву про Донбас

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Лідер "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук вважає, що без співпраці з Росією неможливо досягти миру на Донбасі.

Таку заяву кум глави РФ Володимира Путіна зробив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим у Москві, куди відправився разом з іншими своїми соратниками.

За словами Медведчука, має відбутися зближення Росії і України, про що раніше заявляв Путін.

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Для цього, додав проросійський опозиціонер, потрібно перемогти на виборах до Верховної Ради.

Віктор Медведчук

Віктор Медведчук

Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня Медведчук і Бойко вже їздили в Москву на зустріч з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Там політики заявили, що Україна повинна зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особа
Віктор Медведчук
Місце
Україна
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