"Без Росії неможливо": Медведчук зробив скандальну заяву про Донбас

Лідер "Опозиційної платформи - За життя" Віктор Медведчук вважає, що без співпраці з Росією неможливо досягти миру на Донбасі.
Таку заяву кум глави РФ Володимира Путіна зробив на зустрічі з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим у Москві, куди відправився разом з іншими своїми соратниками.
За словами Медведчука, має відбутися зближення Росії і України, про що раніше заявляв Путін.
Для цього, додав проросійський опозиціонер, потрібно перемогти на виборах до Верховної Ради.
Віктор Медведчук
Як повідомляв OBOZREVATEL, 22 березня Медведчук і Бойко вже їздили в Москву на зустріч з прем'єр-міністром Росії Дмитром Медведєвим і главою "Газпрому" Олексієм Міллером. Там політики заявили, що Україна повинна зберегти транзит газу шляхом створення газотранспортного консорціуму з Росією.
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