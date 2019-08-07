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"Без п*дйобок!" Ексведучий "1+1" влип у скандал зі "слугою народу". Опубліковане листування

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Ексведучий "Право на владу" на "1+1" Сергій Іванов потрапив у гучний скандал, обізвавши новообраного депутата від партії "Слуга народу" Максима Бужанського "ватником".

Як з'ясувалося, до виборів його думка була іншою і він всіляко намагався організувати зустріч із ним. Відповідну переписку з проханнями опублікував на своїй сторінці у Facebook сам Бужанський.

"Друзі, мені тут сказали, що вигнаний із "1+1" колишній ведучий "Права на владу" Сергій Іванов, у своєму інтерв'ю (виданню Politeka Online. – Ред.) на 14-й хвилині 30-й секунді сказав, що "колективний Бужанський представляє нездорові сили в парламенті". Будете сміятися, але ще місяць тому, мріючи потрапити в парламент, Іванов оцінював мене трошки інакше. І чомусь не відносив мене до нездорових сил у парламенті", – написав новообраний депутат.

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Максим Бужанський і Сергій Іванов

Максим Бужанський і Сергій Іванов

В опублікованому листуванні Іванов просить Бужанського відкинути особисту неприязнь і провести зустріч, оскільки "нам скоро плисти в одному човні".

Як відомо, Іванов працював на телеканалі "1+1" із жовтня 2016 року, де разом із Наталією Мосейчук вів програму "Право на владу". 30 липня цього року він повідомив на своїй сторінці у Facebook, що йде з телепроекту.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Бужанський під час передвиборчої кампанії декілька разів потрапляв у гучні скандали. Наприклад, він висловився проти Дня пам'яті і примирення. Крім того, майбутній нардеп виступав проти перейменування Росії в Україні в Московію, а потім зганьбився "нацистським" скандалом.

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Особи
Сергій Іванов Макс Бужанський
Місце
Україна
Тег
Партія "Слуга народу"
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