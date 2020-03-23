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23 березня • оновлено в 21:18
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Без масок і повними автобусами: OBOZREVATEL зняв порушників з Кабміну. Фото і відео

4.2т
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Згідно з новими правилами обмеження руху громадського транспорту в Києві, в одному автобусі не може бути більше 10 чоловік. Причому, всі вони повинні бути в масках, а без спецпропуску в транспорт пускати не повинні. Однак, співробітники Кабінету міністрів України не стали дотримуватися загальноприйнятих правил.

OBOZREVATEL вдалося зняти, як від Кабміну в різні частини Києва організована розвозка. Однак, в цих автобусах знаходиться явно більше 10 людей, а деякі пасажири сидять без масок.

Водій Василь не зміг відповісти скільки людей везе в своєму автомобілі: "Давайте потім", - пішов він від питання. Однак, розповів, що їздить двічі на день: відвозить співробітників КМУ на роботу і забирає їх звідти ввечері.

Порушники біля Кабміну

Порушники біля Кабміну

Порушники біля Кабміну

Порушники біля Кабміну

Порушники біля Кабміну

Порушники біля Кабміну

Коли кореспондент OBOZREVATEL запитав у одного з чиновників про наявність маски, той почав діставати її з сумки. Деякі ж і так не робили - сідали в автобус з відкритим обличчям. При цьому, траплялося таке, що люди зашторювати вікна, аби їх не знімали.

Поза камерою чиновники зізнаються: ніяких окремих вказівок з поведінки вони не отримували.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як кияни поставилися до нових заборонам - порушників майже не було.

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Автор
Антон Малиновський Антон Малиновський
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Київ
Теги
карантин вірус
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Всегда удивлялся почему этим чинушам всегда какие то поблажки? Судя по всему люди они не бедные, могут позволить себе и на такси ездить, но ведь нет, организовывают развозку, выделяют на это деньги, в то время как остальные вынуждены добираться на такси.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
це зелене пакращення!
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Мир Миру
Мир Миру
Які "окремі вказівки" чекають чиновники наші? І щодо не людей, і над людей коронавірус вкрай нерозбірливий.
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