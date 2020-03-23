Згідно з новими правилами обмеження руху громадського транспорту в Києві, в одному автобусі не може бути більше 10 чоловік. Причому, всі вони повинні бути в масках, а без спецпропуску в транспорт пускати не повинні. Однак, співробітники Кабінету міністрів України не стали дотримуватися загальноприйнятих правил.

OBOZREVATEL вдалося зняти, як від Кабміну в різні частини Києва організована розвозка. Однак, в цих автобусах знаходиться явно більше 10 людей, а деякі пасажири сидять без масок.

Водій Василь не зміг відповісти скільки людей везе в своєму автомобілі: "Давайте потім", - пішов він від питання. Однак, розповів, що їздить двічі на день: відвозить співробітників КМУ на роботу і забирає їх звідти ввечері.

Порушники біля Кабміну

Порушники біля Кабміну

Порушники біля Кабміну

Коли кореспондент OBOZREVATEL запитав у одного з чиновників про наявність маски, той почав діставати її з сумки. Деякі ж і так не робили - сідали в автобус з відкритим обличчям. При цьому, траплялося таке, що люди зашторювати вікна, аби їх не знімали.

Поза камерою чиновники зізнаються: ніяких окремих вказівок з поведінки вони не отримували.

Раніше OBOZREVATEL писав про те, як кияни поставилися до нових заборонам - порушників майже не було.

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