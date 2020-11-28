Без локдауну зараз, після Різдва ми подорожуватимемо з трунами. Або у трунах

Айдер Муждабаев Політика 12:37, 28.11.2020

Отже. Понад 16 тисяч нових хворих на день. Ще замало? На що чекаємо? 30 тисяч? 50 тисяч? 100 тисяч? Чи, може, в когось залишилося уявлення, що все буде добре й так, без локдауну? Що "все само мине", або Дід Мороз забере?

Ні, дітки. Не мине й не забере. Буде гірше й гірше, причому швидко.

Усе це просто прогнозувати. Якщо не запровадити жорсткого карантину зараз, після Нового року й Різдва (масові святкування, розваги, теплі зустрічі тощо) ми всією країною подорожуватимемо до цвинтарів. Або з трунами рідних/близьких, або безпосередньо в трунах. Подобається? Став лайк!

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